Markdorf Markdorfer Jugendliche arbeiten im Tafelladen mit

Schüler erweitern ihren Horizont mit einem Sozialpraktikum im Tafelladen: Sechs Achtklässler sammeln neue Eindrücke

Das lassen sich die Schüler nicht zweimal sagen. "Feste drauf!", lautet die Devise, die Wolf Martin ausgibt. Der Vizevorsitzende der Markdorfer "Zukunftswerkstatt" ist der Trägerverein der Markdorfer Tafel. In deren Räumen demonstriert Martin, dass man bei Kartonagen-Zerkleinern nicht zimperlich sein darf. Beherzt ist er auf die Kisten gesprungen. "So macht man das", sagt Wolf Martin.

Den gleichen Körpereinsatz zeigen auch Andreas, Stephan, Luca, Bennet, Floyd und Lukas. Die sechs Schüler helfen im Tafel-Laden mit. "Wir machen das im Rahmen eines Sozialpraktikums unserer Schule", erklärt Realschüler Lukas vom Schulverbund am Markdorfer Bildungszentrum.

So lustvoll wie beim Karton-Verkleinern geht es natürlich nicht die ganze Zeit über zu. Denn zur Hilfe im Tafelladen gehört auch das Schleppen von Lebensmitteln, das Aussortieren von welken Salatköpfen oder das Auffüllen der Regale, die sich beinahe durchbiegen, bevor jeden Donnerstag die Abgabe an Bedürftige beginnt. Ohne Frage hat die Arbeit im Tafelladen durchaus ihre mühseligen Seiten. Doch scheint das kaum weiter ins Gewicht zu fallen. Diesen Eindruck gewinnt, wer die freiwilligen Helfer im Gewölbekeller des ehemals fürstbischöflichen Rentamtes im Markdorfer Stadtgraben mitbekommt bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz. Da fallen Scherze, da wird viel öfter gelächelt als in den meisten anderen Geschäften.

"Ich finde die Idee gut", erklärt Luca. Dem Achtklässler gefällt, wenn etwas für die Bedürftigen getan wird – und wenn Lebensmittel vor dem Kompost gerettet werden. Das Sozialpraktikum seiner Schule hält er für eine gute Idee: "Zum neue Eindrücke sammeln", sagt der Achtklässler. Die "Begegnung mit den Menschen hier" hat ihn gleichfalls beeindruckt – sehr positiv, wie er sagt. Und das bezieht sich keineswegs nur auf die freiwilligen Tafel-Mitarbeiter, sondern gleichfalls auf die Tafel-Kundschaft, die in Markdorf aus aller Herren Länder kommt. Auch das, die Berührung mit anderen, war ein Motiv, warum Wolf Martin, vor seiner Pensionierung selber Lehrer, mit dem Vorschlag eines Sozial-Praktikums an die Leitung des BZM-Schulverbunds herangetreten ist. Das soziale Miteinander, das Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit Menschen gehört dort ohnehin zum Leitbild – ebenso wie die gezielte Berufsvorbereitung. Seither wechseln sich die Schülergruppen in der Tafel ab.

Die Tafel

Seit 2001 verteilt die Markdorfer Tafel Lebensmittel an Bedürftige. Derzeit kommen allwöchentlich 90 Tafel-Ausweis-Inhaber, die Brot, Gemüse, Obst und Milchprodukte für ihre Familien in Empfang nehmen – sodass sich der Empfängerkreis auf rund 300 Personen ausweitet.

Zurzeit sind es über 70 Mitarbeiter, auf die sich die Tafel stützt, die Woche für Woche Lebensmittel abholen und die jeden Donnerstag das zuvor Eingesammelte verteilen. Lebensmittel, die von Händlern, Bäckereien, Bauern und anderen Produzenten gespendet werden. Die Markdorfer "Zukunftswerkstatt" unterstützt auch Schüler – dies durch Bildungsprojekte im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich oder zum Beispiel durch gezielte Sprachförderung. (büj)