Markdorf Markdorfer Feuerwehr probt in Tiefgarage

Viele Zuschauer verfolgten die Hauptübung der Feuerwehrabteilung Riedheim. Übungsobjekt waren die Tiefgaragen der Pick-up-Häuser.

Die Riedheimer Abteilungswehr hat bei der Jahresschlussübung ihre Einsatzbereitschaft an den Tiefgarage der Leimbacher Pick-up-Häuser gezeigt. Ausgearbeitet worden war die Übung vom neuen Abteilungskommandanten Florian Jehle. Den Alarm durfte Vanessa Waibel, Mitglied der Jugendfeuerwehr, per Handy auf der Feuerwehrleitstelle auslösen.

Die Feuerwehrmitglieder hatten mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Die Zufahrt Hintere Birken ist bekannt für ihre sehr schmale Straßen, parkende Autos beengen die Straße zusätzlich. Zudem stehen die Pick-up-Häuser an einem steilen Hang.

Die Übungsaufgabe: Ein Auto in der Tiefgarage war in Vollbrand geraten. Zudem wurden zwei Menschen vermisst, die es zu retten galt. Mit Nebelmaschinen wurde ein realitätsnahes Szenario nachgestellt. So drang dichter Rauch aus der Garageneinfahrt, aus einem Treppengang und aus den Lichtschächten. Insgesamt sechs Einsatzfahrzeuge mit über 30 Feuerwehrmitgliedern rückten an. Unterstützung erhielt die Riedheimer Abteilungswehr von der Markdorfer Feuerwehr.

Moderiert wurde die Übung von Günter Thiel, der die Zuschauer auch über Details der Feuerwehrausrüstung informierte. Unter den wachsamen Augen der stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Johannes Beck und Tobias Schmidschneider arbeiteten die Riedheimer Wehrleute ihre Aufgaben ab. Unter die Zuschauer reihten sich auch Bürgermeister Georg Riedmann, Ortsvorsteher Hubert Roth, der ehemalige Riedheimer Ortsvorsteher Rolf Weiß, Bauträger Alexander Weber sowie Feuerwehrkameraden aus Ittendorf und Oberteuringen.

Am Ende lobte Günter Thiel die Arbeit der Wehrmitglieder und bestätigte dem neuen Abteilungskommandanten Florian Jehle, dass er seine Feuertaufe mit der Hauptübung bestanden habe. Thiel zeigte sich zudem erfreut, dass die Tiefgarage nach den neuesten Brandschutzvorschriften gebaut wurde, was unter anderem an der großen Deckenhöhe sowie guter Belüftungsmöglichkeiten ersichtlich war. Dem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Johannes Beck waren einige kleinen Fehler während der Übung aufgefallen, die aber nicht schwerwiegend gewesen seien. "Dafür sind die Übungen ja da, dass man solche Geschichten im Ernstfall nachbessern kann", erklärte Beck. Unter dem Strich sei die Hauptübung erfolgreich gewesen, war Beck zufrieden.