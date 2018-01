Markdorf Markdorfer Feuerwehr bilanziert: Kein Großfeuer, aber viele Einsätze

Eigentlich ist die Wehr ganz zufrieden. Eine Sorge drückt sie aber doch: Sie bräuchte mehr Nachwuchs, um die Mannschaftsstärke zu halten.

Markdorf – Keine sonderlich schweren, dafür viele Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr zu bewältigen. So die Bilanz von Schriftführer Marvin Schlieker, die er am Freitagabend bei der Hauptversammlung der gehrenbergstädtischen Feuerwehr zog. 168 Mal war man ausgerückt. Selbst am Silvesterabend gingen Notrufe ein. Die meisten Einsätze galten der Feuerbekämpfung. Wobei sich laut Schlieker in den zurückliegenden zwölf Monaten kein Großbrand auf Markdorfer Gebiet ereignet hatte. Abteilungskommandant Patrick Krebs aus Markdorf sprach von "einem ereignisreichen Jahr mit zahlreichen Einsätzen, aber ohne große Herausforderungen" – und davon, "dass alles routiniert abgewickelt werden konnte".

Gerufen wurde die Wehr zu zwei Feuern mittleren Ausmaßes sowie zu acht Kleinbränden. 23 Mal stand sie den Brandbekämpfern aus Nachbarorten bei, was als "Überlandhilfe" bezeichnet wird. Und in 36 Fällen hatten Brandmeldeanlagen beziehungsweise Hausrauchmelder angeschlagen. Sturmschäden, ausgelaufene Gefahrstoffe und Ölspuren oder Patientenrettungen gehören ins Spektrum der sogenannten "technischen Hilfeleistungen". Mit 67 Einsätzen rangieren die an zweiter Stelle. Hierzu zählen auch Verkehrsunfälle. Fünf davon bedurften anschließender Hilfeleistungen durch die Markdorfer Feuerwehr. Schließlich gibt es noch die Kategorie "sonstige Einsätze" in Schliekers Tabelle. Darunter fallen 20 Sicherheitswachdienste sowie vier Tierrettungen. Für Übungen und Weiterbildungen wurden 2017 insgesamt 8373 Stunden aufgewendet.

Abteilungskommandant Krebs hatte es bereits angesprochen. Und Markdorfs Gesamtkommandant Daniel Kneule sollte es wiederholen: "Der Erhalt unseres Mannschaftsstands ist die wichtigste Forderung für die Zukunft." Aktuell zählt die Freiwillige Feuerwehr Markdorf 144 Aktive. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Recht ausgeglichen ist die Altersstruktur, wobei der Anteil der 46- bis 55-Jährigen vergleichsweise hoch ausfällt. Etwas geringer ist die Zahl in der Gruppe Anfang Zwanzig, Mitte Dreißig und Anfang Vierzig. Grund zu größerer Sorge sah Schriftführer Schlieker indes keinen.

Den personellen Engpässen im Teilort Ittendorf werde man begegnen. Das erklärte Bürgermeister Georg Riedmann bei seinem Grußwort in der Stadthalle. "Die Stadt wird sich in dieser Frage engagieren", versprach er. Auf Kreisebene habe man diese Notwendigkeit längst erkannt – dort werde aktiv für den Einsatz in der Feuerwehr geworben. Ähnliche Aktivitäten wird die Verwaltung nun auch in Markdorf unterstützen. Allen Markdorfer Unternehmen, die die Tagesverfügbarkeit ihrer Mitarbeiter für die Feuerwehr unterstützen, sagte Riedmann in diesem Zusammenhang seinen Dank.

"Klinkenputzen statt plakatieren", lautete der Vorschlag von Kreisbrandmeister Henning Nöh. So öffentlichkeitswirksam breit gestreute Werbeaktionen auch seien, nachhaltig sei allein die direkte Ansprache im Freundes- und Bekanntenkreis. "Komm, hilf mit!" schlug Nöh als Motto vor. Ein Fehler dürfe der Wehr nicht unterlaufen: sich selber so darzustellen, als sei sie immer nur "mit unschönen Geschichten befasst". Bei allem Leid, bei allen Unfällen, denen die Wehrleute begegnen – sie können helfen. Überdies hätten sie stets eine gute Kameradschaft. "Wir wollen helfen, nicht verwalten", wandte sich Nöh an die Politik. Aus seiner Sicht sei es bedenklich, wie viel Formulare es nach jedem Einsatz auszufüllen gelte. Der Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr sei ein ehrenamtlicher, der Verwaltungsaufwand solle überschaubar bleiben.

Hilfreiche Unterstützung erfahren die Markdorfer Wehrleute in der städtischen Finanzverwaltung. Dort sei es Jörg Wiggenhauser, der in allen Beschaffungsfragen zur Seite springe. Und Bürgermeister Riedmann erwähnte auch, wie einvernehmlich sich der Gemeinderat hinter die von der Feuerwehr stets mit Augenmaß vorgebrachten Wünsche stelle.

Beförderungen, Ehrungen

Zu Feuerwehrmännern befördert wurden: Kevin Kius, Niels Kohler, Noah Lischka, Marc Münst, Dawid Niekra, Luca Pomino, Norbert Sander, Benedikt Stephan, Thorben Felder, Markus Haupt, Daniel Wazal;

zum Oberfeuerwehrmann: Markus Franke;

zum Hauptfeuerwehrmann: Martin Bäder;

Zum Löschmeister: Rico Galysa;

zum Oberlöschmeister: Alexander Klotz;

zum Hauptlöschmeister: Andreas Beck und Hubert Rössler;

zum Brandmeister: Herbert Stehle und Sebastian Schiller.