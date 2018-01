Markdorf Markdorfer Fasnachtsfiguren Hänseler und Kaujohle erwachen

Narrenweckruf vor dem Rathaus mit zahlreichen Zuschauern.

Kleine Feuer lodern. Und die Maskengruppen, der Narrenrat und das Präsidium der Historischen Narrenzunft samt Büttel und Bolizei, die zuvor vom Obertor herabgezogen sind, haben sich auf dem Platz vorm Rathaus aufgestellt. Bei der Eisdiele steht die Stadtkapelle. Gleich wird sie weiter spielen. Doch zunächst kommt der Höhepunkt des Abends: der Narrenweckruf, bei dem der Kaujohle seinen närrischen Mitstreiter, den Hänseler, herbeiruft. "Hänseler, du Lumpehund, usser mit dir, wenn d`Fasnet kunnt!" gellt es durch die Dunkelheit. Von nun an, so fährt der Kaujohle fort, bis zum Fastnachtsdienstag sei Narretei angesagt in der Stadt. Und die Straßen gehören den Markdorfer Narren.

Was an diesem Abend, dem Abend des Dreikönigstags, ganz offensichtlich ist. Durchs bunte Spektakel – Hänseler schnellen, Kaujohle zeigen einen Tanz, der die Legende vom in den Markdorfer Gehau-Wald zum Herumgeistern, zum Gehau-Johlen, verdammten bösen Förster erzählt. Zudem treten die jungen Damen der Garde auf und entzücken das zahlreiche Publikum mit gekonnter Choreografie.

An die Zuschauer wandte sich auch Birgit Beck, seit einigen Monaten die neue Zunftmeisterin. Sie dankte der Stadtkapelle und gratulierte zum 150-Jahres-Jubiläum. Vize-Zunftmeister und Büttel Dietmar Bitzenhofer bedankte sich noch für den großen Rückhalt beim Landschaftstreffen im vergangenen Jahr. Und sein Vize-Zunftmeisterkollege Hardy Frick wirbt für Nachwuchs – bei den Kaujohlen, Hänselern, Garde-Mädeln und den fabelhaften Fahnenschwingern.