Markdorf Markdorfer Bauhof ist bereit für den Winter

Der Winterdienst in Markdorf ist gerüstet für die kalte Jahreszeit. Doch nicht alle Streu- und Räumaufgaben übernimmt die Stadt, denn auch für Bürger existieren Pflichten.

"Man muss die Winter stets so nehmen, wie sie kommen", erklärt Bauhof-Mitarbeiter Jürgen Rieger. Seit mittlerweile neun Jahren sorgt der 41-jährige Markdorfer dafür, dass die Bürger auch bei Schnee und Kälte ihre Füße auf die Gehwege setzen können, ohne den Stand zu verlieren. Denn Jürgen Rieger gehört zum städtischen Winterdienst-Team. "Die Kinder freuen sich, wenn viel Schnee fällt, aber für uns bedeutet das natürlich sehr viel Arbeit", stellt Rieger fest. Viel Schnee ist in diesem Spätherbst bisher noch nicht gefallen. Dennoch, so Rieger, musste er im November, der traditionell ein eher schneearmer Monat ist, ein Mal ausrücken.

Um zu dieser wechselhaften Jahreszeit für alles gerüstet zu sein, bereitet sich der Bauhof bereits in den warmen Sommermonaten auf den kalten Winter vor, erklärt Betriebsleiter Stefan Mutter: "Schon im Laufe des Sommers füllen wir unsere Salz-Reserven wieder auf." Bis zu 600 Tonnen des Taumittels lagern dann in den Hallen des Bauhofs. Etwa 200 davon finden in der kalten Jahreszeit den Weg auf die Straßen. "Bei einem strengen Winter wie vor vier Jahren kann es auch mal die doppelte Menge sein", so Mutter.

Seit drei Jahren salzt und räumt Philipp Großhardt mit dem Unimog die Straßen. "Aufreger", ärgert sich der 36-Jährige, "sind immer wieder falsch geparkte Autos, die einem den Weg versperren." Insgesamt fünf Fahrzeuge, die die wichtigen Verkehrsadern frei von Schnee und Eis und somit befahrbar halten sollen, zählen zum Fuhrpark der Gemeinde – drei Traktoren, ein Lkw und der Unimog, den Philipp Großhardt fährt. Für ihn bedeutet der Beruf, dann aufzustehen, wenn andere noch schlafen. "Wir beginnen früh morgens um 4.30 Uhr", so der Uhldinger. "Gestreut und geräumt wird bis abends um 21 Uhr." Das geschieht aber nicht nur motorisiert mit Fahrzeugen, sondern auch mit viel Muskelkraft, weiß Stefan Mutter: "Wir haben zusätzlich eine drei Mann starke Fußtruppe, die verschneite Gehwege, vereiste Treppen und gefährliche Ampelkreuzungen für Fußgänger begehbar machen."

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, existieren drei Dringlichkeitsstufen. Stufe eins gewährleistet die Räumung der wichtigen Verkehrsadern, der Schulwege, Steilstrecken und unübersichtlichen Kreuzungen. Erst dann werden normale Haupt- und zuletzt Siedlungsstraßen angefahren. "Bei starkem Schneefall kann es deshalb passieren, dass aufgrund dieser Dringlichkeit untergeordnete Straßen nicht geräumt werden können", so Stefan Mutter. Zuständig ist der Bauhof für den Winterdienst in Markdorf, Leimbach, Riedheim bis Stadel und Ittendorf.

Räum- und Streupflichten der Bürger