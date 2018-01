Markdorf Markdorfer Bahnübergang: Lösung soll noch 2018 klappen

Die Ampelanlage in Markdorf im Kreuzungsbereich Gutenberg-/Bernhard-/Ensisheimerstraße soll noch 2018 umgestaltet werden, sofern es nach dem Willen der Stadtverwaltung Markdorf geht. Es soll eine abknickende Vorfahrtsstraße entstehen. Das Vorhaben hängt von der Zustimmung der Deutschen Bahn ab.

Die Ampelanlage beim Bahnübergang Gutenberg-/Ensisheimer-/Bernhardstraße sorgt in der Gehrenbergstadt im Alltag mitunter für mehr Gesprächsstoff als das Wetter. Seit gefühlten Ewigkeiten funktioniert die so genannte BÜSTRA-Anlage nicht zuverlässig – ein stets wiederkehrendes Ärgernis. Manchmal zeigen die Ampeln Dauerrot, manchmal blinken die orangefarbenen Lampen oder die Ampeln bleiben komplett schwarz wie zuletzt im November/Dezember vergangenen Jahres. Die Abkürzung BÜSTRA steht für Bahnübergangsstraße – eine solche Anlage regelt den Straßenverkehr unter Berücksichtigung des Schienenverkehrs. Während der Reparaturarbeiten wurde eine provisorische Ampel rund 100 Meter von der Kreuzung in der Ensisheimerstraße aufgestellt. Diese ist laut Auskunft von Jürgen Hess, Leiter des Ordnungsamtes Markdorf, vom 4. bis 22. Dezember in Betrieb gewesen. Die Kosten für die Stadt beziffert Hess auf 6236 Euro.

Mit dem Ampelbetrieb im Zufallsmodus soll noch im laufenden Jahr Schluss sein, sofern es nach dem Willen der Stadtverwaltung Markdorf geht. Laut Mobilitätskonzept soll ganz auf eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich Gutenberg-/Bernhard-/Ensisheimerstraße verzichtet werden. Dazu müsste aus der Gutenbergstraße eine nach links abknickende Vorfahrtsstraße in die Ensisheimerstraße werden. „Anfang Februar wird es eine größere Besprechung mit Vertretern der Deutschen Bahn, der Straßenverkehrsbehörde des Landrats­amtes und der Polizei geben“, blickt der Ordnungsamtsleiter voraus. Und: „Letztendlich wird das Vorhaben von der Zustimmung der Bahn abhängen.“ Ziel der Stadtverwaltung ist es, dass das Projekt noch 2018 verwirklicht wird.

Laut Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess muss – eine Einigung mit allen Beteiligten vorausgesetzt – der gesamte Kreuzungsbereich umgestaltet werden. Beispielsweise müsse die derzeit bestehende Mittelinsel sowie auch die Linksabbiegespur weichen und womöglich müsse auch die Straßenbreite geändert werden.