Markdorf Markdorfer Bahnübergang-Lösung ohne Ampel

Ensisheimer-/Gutenberg-Kreuzung: Gutachter präsentiert Pläne für abknickende Vorfahrtsstraße.

Eine komplette Umgestaltung der Kreuzung am Bahnübergang Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße war am Dienstagabend Thema im Gemeinderat. Eine bauliche Neulösung mit der bestehenden Ampel, die an den Bahnübergang gekoppelt ist, sei nicht sinnvoll, da die Bahn das Verfahren für eine bauliche Veränderung mit einem Zeithorizont von sieben Jahren ansetze, die Ampeltechnik selbst aber jetzt schon völlig veraltet sei, so Gutachter Torsten Heine-Nims vom Büro Brenner Bernard (Aalen). Stattdessen empfahl er der Stadt einen Lösungsansatz ohne die Bahn, den auch die Verwaltung bereits ins Auge gefasst hatte: Eine abknickende Vorfahrtsstraße, die von Ensisheimer und Gutenbergstraße her Vorrang gebe und von Heggelin- und Bernhardstraße her Vorfahrt gewähren anweise. Dabei könne dann die Ampel außer Betrieb gesetzt werden. Ein Kreisverkehr hingegen sei nicht möglich wegen der Gefahr des Rückstaus in den Bahnübergang. Bei diesem Konzept sei auch eine Fußgängerampel in der Ensisheimer Straße 50 oder 100 Meter vor der Kreuzung möglich.

Heine-Nims legte anhand von Daten einer Verkehrsanalyse des Büros dar, dass längere Rückstaus gleich in welche Richtung kaum zu erwarten seien, selbst im Falle einer kurzzeitig geschlossenen Schranke. Quer durch alle Fraktionen zeigten sich die Räte aufgeschlossen für eine solche Lösung, hatten aber noch die ein oder andere Anmerkung. So fragte Kerstin Mock (CDU) an, ob auch mehrere Fußgängerampeln als nur die eine denkbar seien, zum Beispiel auch in der Bernhardstraße. Auch dies sei ohne Weiteres machbar, so Heine-Nims. FW-Sprecher Dietmar Bitzenhofer regte eine deutliche farbliche Unterlegung der veränderten Straßenführung an.

Dies könne flankierend zu der Beschilderung aufgenommen werden, sagte der Gutachter. UWG-Sprecherin Susanne Deiters Wälischmiller wollte wissen, ob diese Planung auch mit Blick auf Fahrradfahrer und Fußgänger geprüft worden sei. Diese beiden Gruppen seien ebenfalls in die Untersuchung einbezogen worden, so der Gutachter. Die Pläne sollen nun im Zuge des Mobilitätskonzeptes weiter ausgearbeitet werden.