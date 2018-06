Markdorf Markdorf soll zu Markt-Dorf werden

Einzelhändler der Stadt präsentieren neue Ideen für Aktionen. Vor allem neue Märkte, darunter ein Bauernmarkt und ein Imbiss-Truck-Konzept, sollen für mehr Attraktivität und Frequenz in der Innenstadt sorgen.

Sowohl unter dem Zeichen der bestehenden traditionellen als auch einiger neu angedachter Märkte stand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Aktionsgemeinschaft der Markdorfer Einzelhändler. Folgt man dem Rückblick der auf weitere zwei Jahre in ihr Amt als Vorsitzende gewählten Silke Sulger, schien das Thema "Markt" in den sogenannten regelmäßig stattfindenden Zehnerrunden eines der bestimmenden Themen für den Einzelhandel zu sein. So sprach sich Susanne Scheffel von der Buchhandlung Wälischmiller für einen Bauernmarkt am Samstag aus – zusätzlich zum Wochenmarkt am Donnerstag – "da sich das Einkaufsverhalten in den letzten Jahren ganz deutlich verändert hat und man eher am Samstag Zeit und Muse hat, über den Markt zu schlendern", ist Scheffel der Ansicht. Ob eine Kleinstadt wie Markdorf freilich die Kapazität hat für gleich zwei Wochenmärkte oder ob sich nicht die jeweilige Kundenfrequenz dadurch halbiere, darüber war man sich noch uneinig.

Herbstmarkt im September

Auch über einen Herbstmarkt, den man in dieser Form von Frickingen kennt, wurde angeregt diskutiert und von der Mehrheit für Markdorf als echten Zugewinn bewertet. "Unser Herz hängt seit Jahren an einem Herbstmarkt", sagt Susanne Scheffel. Nicht zu spät im Jahr dürfe der Markt stattfinden, weist Gerlinde Butz darauf hin, dass diese Idee bereits vor sehr vielen Jahren einmal im Oktober umgesetzt wurde und aufgrund des schlechten Wetters kaum angenommen wurde. Als idealen Zeitpunkt erachtet man bei den Einzelhändlern daher die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Apfelwochen am 22. September, die einmal mehr in Markdorf stattfindet.

Der unmittelbar anstehende Markt ist nun aber der Straßenflohmarkt in der Hauptstraße am 28. Juli zur Jubiläumsfeier der Stadtkapelle. "Wir hoffen auf einen großen Besucherstrom durch die Stadt", betont Lucie Fieber von Markdorf Marketing den erwünschten Mehrwehrt für den Einzelhandel.

Imbissgerichte aus dem Truck

Zum echten Kracher im Markdorfer Markt-Reigen freilich könnte der von dem gelernten Einzelhandelskaufmann Markus Fetscher vorgestellte "Street Food Market", auch "Food Truck Market" genannt, werden. "In amerikanischen Trucks sind professionelle Küchen eingebaut, darin wird gekocht und aus dem Lkw heraus Gerichte aus aller Herren Länder serviert", erklärt Fetscher vereinfacht das Konzept. Und aus Erfahrung weiß er über den hohen Synergie-Effekt zwischen Einzelhandel und derartigem Event.

Echte Trucks in Markdorfs Innenstadt verteilt? Und gleich um die 15 solcher "Sattel-Burger-Schlepper"? Schienen die Gesichter der Anwesenden bei dieser Vorstellung zunächst lang und länger zu werden, erhellten sich die Mienen bei Fetschers überzeugenden Berichten aus anderen Städten zusehends. Bis am Ende die große Mehrheit ihre Begeisterung für dieses anfangs exotisch anmutende Markt-Konzept zum Ausdruck brachte. Selbst Bürgermeister Georg Riedmann zeigte sich positiv angetan von diesem Lkw-Geschwader der etwas anderen Art in der Gehrenbergstadt und so ging es in der Versammlung lediglich noch darum, Ort und Termin zu finden. "Das wollen wir unbedingt hier haben, noch in diesem Sommer", war Susanne Scheffel und mit ihr die große Mehrheit aller Anwesenden der Ansicht. Ein Termin soll in Kürze bestimmt werden.

Stadtmarketing koordiniert

Noch sind Markdorfs "neue Märkte" Zukunftsmusik", aber diese Musik tönt schon deutlich vernehmbar in den Ohren. Und damit daraus ein Gleichklang entsteht, laufen die Fäden bei Lucie Fieber und Markdorf Marketing zusammen. Von Riedmann einmal mehr wurde Fieber für ihr großes Engagement und ihre konstruktive Unterstützung der Aktionsgemeinschaft gelobt. "Ich habe das Gefühl, dass hier ein Super-Team am Werk ist", betonte der Bürgermeister. "Es ist ganz wichtig, mit einer kanalisierten und diskutierten Meinung an die Stadtverwaltung heranzutreten, damit der größtmögliche Nutzen für jeden Einzelnen und daraus resultierend für alle ein lebens- und liebenswertes Markdorf entsteht."

Aktionsgemeinschaft Die Aktionsgemeinschaft Markdorf ist die Vereinigung der Einzelhändler der Stadt. Mitglieder: 94 (Stand 12/2017), Vorsitzende: Silke Sulger (auf zwei weitere Jahre gewählt), stellvertretende Vorsitzende: Beatrice Strauch (auf zwei weitere Jahre gewählt), Kassierer: Daniel Kneule (auf ein weiteres Jahr gewählt), Schriftführerin: Sylvia Zurell (auf ein weiteres Jahr gewählt), Kassenprüfer: Susanne Scheffel, Uli Gölzer (auf zwei weitere Jahre gewählt).