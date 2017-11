Die Neuauflage von "Markdorf liest" an 18 Stationen ist am Freitag gut angekommen. Die Vorlese-Aktion an ungewöhnlichen Orten war ein voller Erfolg.

Der Renner steht vor der Eisdiele. Knallrot ist er und er bietet Platz für einen Gruppenführer und seine achtköpfige Mannschaft. Obgleich auch ziemlich schnell – verhältnismäßig, aber ein Renn-Auto ist das das Löschgruppenfahrzeug gewiss nicht. Der Renner ist der Zwölftonner trotzdem für die Kinder, die am Freitagnachmittag bei "Markdorf liest" waren. Sie eroberten schnell das Löschfahrzeug, das in der Marktstraße parkte. Nicole Vogel, die Vorleserin, war in schwarzer Feuerwehr-Uniform gekleidet. "Wenn es zum Einsatz geht, müssen wir das Vorlesen abbrechen", erklärte sie. Weil's dann mit Blaulicht und Martinshorn zur Brandstelle geht. Zum Glück blieb der Notruf aus. Und gegen den Feuerdrachen in dem von Nicole Vogel vorgelesenen Bilderbuch ging schon Vincelot vor, der Held der Geschichte.

Entschieden weniger Kinder waren in die Tagesbetreuung "Sonnenblume" gekommen. In großer Runde saßen sie trotzdem. Zwischen den Demenzerkrankten, die gleichfalls gebannt lauschten, was der Mann dort vorne mit dem merkwürdigen Kopfschmuck vorlas. "Oma!!" schrie, nein brüllte er immer wieder. Erst bestimmt, dann erschreckt, schließlich mit lauter Verzweiflung. Klein-Frieder drückt der Bauch, zu viele Bananen hat er gegessen. Stibitzt aus dem Picknick-Korb, der für die Landpartie vorgesehen war. Die ist ins Wasser gefallen. Frieder verdrückt sich in sein Zimmer und mampft Bananen, während Oma draußen vor der Tür im Straßenbahn-Wartehäuschen sitzt – und auf ihren Enkel wartet. "Bin ich zu laut?" erkundigte sich Vorleser Peter Elbs, der sich ein Stück Fell auf den Kopf gelegt hatte, wohl damit er dem Frieder ähnlicher sieht. Keineswegs, beruhigen ihn die Tagesbetreuungs-Mitarbeiterinnen – für ihre schwerhörigen Gäste sei dies genau die richtige Lautstärke. "Ooomaa!!!"

Vielleicht war's ja bis in Dietmar Bitzenhofers Schreinerwerkstatt zu hören. Dort lasen Birgit Ziegler, Inge Lorenz und der Hausherr aus "Meister Eder und sein Pumuckl" vor. Noch mehr Kindern hörten zu, als ins Feuerwehrauto gepasst haben.

Keine Kinder, sondern Erwachsene lauschten beim Friseur Haarzeit in der Breiten Gasse. Unter ihnen übrigens auch Eva Korte, die kurz zuvor noch im Tafel-Laden von Mr. Stink, dem müffelnden Landstreicher vorgelesen hatte. Jetzt, im Friseur-Laden, erfuhr sie von Birgit Landgraf, wie eine wirklich wohltuende Kopfwäsche funktioniert, die wohl auch Mr. Stink am Becken gehalten hätte.

Ortswechsel, fort aus dem Friseur-Salon, hinein in die Redaktion des SÜDKURIER. Dort liest Lukas Reinhardt aus Roger Willemsens "Die Enden der Welt". Nicht dessen Eindrücke aus der Eifel, sondern aus Patagonien. Die acht Zuhörerinnen sind ganz hingerissen von Willemsens Sprache. Womöglich ja auch ein bisschen vom jungen Volontär.

"Markdorf liest"

Zum dritten Mal bereits haben Elke Bernhardt und Manuela Wucherer die Initiative ergriffen und in der Gehrenbergstadt ein großes Vorlesefest organisiert. Dank des Engagements der beiden Literaturfreundinnen konnten Kinder und zum Teil auch Erwachsene an insgesamt 18 Stationen in der Stadt Einblick in die Welt der Bücher finden. Aus Romanen, Erzählungen, Märchen, Essays und Bilderbüchern lasen Markdorfer Bürger vor. Dies entspricht auch der Grundidee, die alljährlich von der Wochenzeitung "Die Zeit", der "Stiftung Lesen" und der "Deutsche Bahn Stiftung unterstützt wird. (büj)