Helmar Grupp Markdorf ist ein gutes Pflaster fürs Carsharing

Das Carsharing-Angebot des Vereins Bodensee-Mobil trifft in Markdorf auf günstige Rahmenbedingungen: Der Parkraum für all jene, die länger als zwei Stunden in der Stadt weilen wollen oder müssen wird bald schon weiter verknappt werden und einen ÖPNV gibt es nicht. Nun muss es nur noch angenommen werden.