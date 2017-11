Markdorf Markdorf diskutiert über die Blaue Zone

Die geplante Innenstadt-Parkbegrenzung erregt die Gemüter in der Stadt. Auf dem Facebook-Auftritt des SÜDKURIER erörtern Händler und Bürger das Für und Wider. Ob die Blaue Zone kommt, entscheidet am Dienstag der Gemeinderat

Rund 1700 erreichte Personen und 13 Beiträge plus Antworten – und das am Freitag bereits um die Mittagszeit: Der Vorbericht über den geplanten Beschluss zur Blauen Zone am kommenden Dienstag im Gemeinderat, den die Redaktion am Donnerstagnachmittag auch auf ihrem Facebook-Auftritt "Markdorfer Newsküche" verlinkt hatte, sorgt für eine gewaltige Resonanz bei den Online-Lesern. Entschieden ist, wie gesagt, noch nichts und dem Gemeinderat soll auch nicht vorgegriffen werden. Doch das Stimmungsbild aus der Bürgerschaft ist allemal interessant genug, um veröffentlicht zu werden. Woher rührt der Ärger übers Parken in Markdorf? Was befürchten die Markdorfer, aber auch die Händler, wenn die Blaue Zone eingeführt wird? Was sagen die Befürworter?

Eine Blaue Zone sei nur sinnvoll, sofern auch Ausgleichsflächen für Dauerparker geschaffen würden, schreibt etwa Einzelhändler Roy Maihöfer. Die Mitarbeiter der Innenstadtgeschäfte und die Anwohner dürften nicht außer Acht gelassen werden. Mayhöfer wendet sich in seinem Facebook-Post direkt an die Stadträte: "Lieber Gemeinderat, die Parksituation in Markdorf hat sich stark verschärft. (...) Es braucht innenstadtnahe Ausweichflächen, die geschaffen werden müssen, sonst kann dieses Konzept nicht funktionieren. Verdrängen ohne Alternativen anzubieten, ist nicht die Lösung!" Generell kritisiert die Mehrzahl der Mitdiskutierenden in der "Markdorfer Newsküche", dass es grundsätzlich an Parkraum mangele. "Es sind prinzipiell zu wenig Parkplätze. Ausweichmöglichkeiten gibt es ja trotzdem nicht.

Damit erreicht man meiner Meinung nach nichts", findet Veronika Müller. Ähnliche Erfahrungen wie Maihöfer hat auch Manuela Bauer bereits gemacht. Beide Händler argumentieren, dass der Werbeslogan "In Markdorf parken Sie gratis" nicht mehr ziehe, wenn man als Kunde keinen Parkplatz bekomme. Im Gegenteil: Viele Kunden würden immer öfter verärgert reagieren. Die Parknot führe dazu, dass "es immer mehr Kunden von außerhalb abschreckt, nach Markdorf zum Einkaufen zu kommen. Wir müssen das jetzt schon sehr oft hören", berichtet sie.

Zugleich weist Maihöfer jedoch darauf hin, dass es durchaus auch Geschäftsinhaber oder Mitarbeiter gebe, die ihre Autos direkt vor ihren Geschäften abstellen würden. Logisch, dass dann die Kunden keine freien Plätze vorfinden würden, meint er. Für sein Dafürhalten sollten die Händler und deren Mitarbeiter aber "Vorbild" sein und schon aus Geschäftsinteresse in den umliegenden Parkhäusern oder etwas außerhalb parken.

Aus einer anderen Warte schildern die Anwohner ihre Befürchtungen. Thomas Noreika berichtet, dass er immer wieder unverschämt angegangen werde, wenn er Parkplatzsuchende darauf hinweise, dass es sich um seinen Anwohnerparkplatz handele. Er und andere Innenstadt-Anwohner befürchten nun, dass sie künftig wegen der Blauen Zone als Dauerparker weit außerhalb parken müssten. Hans-Peter Sieger hingegen verweist darauf, dass gerade in den Parkhäusern noch zahlreiche Anwohnerparkplätze zu haben seien. Die seien aber nicht nachgefragt, weil sie 25 Euro im Monat kosten. "Kundenparkplätze belegen ist dagegen kostenlos", schreibt Sieger.

Positiv hingegen beurteilt Benjamin Baumgärtner die Blaue-Zone-Pläne: "Wenn die attraktiven Parkplätze vor den Geschäften nicht durch dauerparkende Anwohner und Mitarbeiter belegt sind, wird es attraktiver für Kunden. Statt zwei Stunden würde ich lieber drei Stunden machen, damit es auch beim ausgedehnten Einkaufsbummel nicht knapp wird", schlägt er vor. Kostenlos parken bedeute eben nicht "parken tagelang". Und Christian Röck schreibt: "Ist mal ein Anfang."

Im Gemeinderat

Der Gemeinderat befindet am Dienstag, 14. November, über die Einführung einer Blauen Zone. Vorgesehen ist in der Hauptstraße, am Stadtgraben, am Marktplatz und in der TG Biberacherhofstraße auf zwei Stunden begrenztes Parken per Parkscheibe, kontrolliert durch den Vollzugsdienst. Die Parkhäuser Post und Bischofsschloss wären in einer ersten Phase außerhalb der Zone. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.