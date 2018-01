Markdorf Markdorf: Weitere Bauarbeiten auf Kreisstraße 7750 ab Montag geplant

Auf der Kreisstraße 7750 oberhalb von Markdorf soll ab Montag, 15. Januar, bei passender Witterung eine Asphaltschicht verbaut werden. Die Sanierung des rund einen Kilometer messenden Teilstücks soll nach derzeitigem Stand im März fertiggestellt werden. Die Vollsperrung bleibt vorerst bestehen.

Bei den Sanierungsarbeiten auf der Kreisstraße 7750 ist das Wetter ein Unsicherheitsfaktor. Sofern sich die Prognosen bewahrheiten und es trocken bleibt, sollen ab Montag, 15. Januar, die Straßensanierungsarbeiten weitergeführt und eine Asphaltschicht (Tragschicht) verbaut werden. Darüber hat Andreas Pehlke, Sachgebietsleiter Neubau von Kreisstraßen des Straßenbauamtes Bodenseekreis, am während einer Besichtigung der Baustelle informiert. "In den vergangenen Jahren sind wiederkehrend tiefe Risse und Setzungen im Untergrund entstanden", nennt Pehlke den Grund für die Sanierungsarbeiten, die am 10. Oktober vergangenen Jahres begonnen worden sind. Die Kosten für das Projekt werden vom Straßenbauamt Bodenseekreis auf rund 500 000 Euro beziffert.

Der zu sanierende Streckenabschnitt misst rund einen Kilometer und reicht ab unterhalb der Tennisplätze bis hinauf Richtung Grillplatz/Grillhütte. In drei Teilabschnitten auf zusammengerechnet 450 Metern ist Erde auf rund einen Meter Tiefe ausgehoben worden. In diesen in der Fachsprache Vollausbau genannten Teilabschnitten wurde durch Schächte und Dränagen für die Entwässerung des Untergrundes gesorgt, neues Erdreich sowie Kiessand verbaut, verdichtet und befestigt. "Zwei Tage länger hätte das Wetter trocken bleiben sollen, dann hätte schon vergangenes Jahr die erste tragende Asphaltschicht verbaut werden können. Doch ab Kalenderwoche 50 haben Regen- und Schnellfälle die Frostschutzschicht aufgeweicht", erklärt Pehlke, warum die Straßensanierungsarbeiten im Dezember unterbrochen werden mussten.

Dass die Asphaltarbeiten ab dem bevorstehenden Montag erledigt werden sollen, ist aus Sicht des Sachbearbeiters Pehlke ungewöhnlich: "Im Regelfall haben die Asphaltmischanlagen von Dezember bis Ende Februar während der Frostphase für Wartungsarbeiten und Revisionen Winterpause." Nachdem es allerdings wieder wärmer und trockener geworden ist, werde die Asphaltmischanlage Hohenzollern (AMH) in Ostrach Material herstellen, das für die 14 Zentimeter dicke Tragschicht auf der Kreisstraße 7750 verwendet wird. "Wenn es bei den Wetterprognosen bleibt und die Asphaltarbeiten ab Montag vom Pfullendorfer Unternehmen Strobel erledigt werden können, soll die Feinschicht voraussichtlich im März verbaut werden", blickt Pehlke voraus. Deshalb bleiben die Vollsperrung und die eingerichteten Umleitungen bis auf Weiteres bestehen.

Und falls die Witterung nicht mitspielen sollte? Dann können die für nächste Woche vorgesehenen Asphaltarbeiten erst im März erledigt werden. Die von der Witterung abhängenden Straßensanierungsarbeiten und die Vollsperrung könnten dann vielleicht auch Auswirkungen auf das Funkenabbrennen haben, das traditionell auf der sogenannten Panzerwiese nördlich von Markdorf stattfindet. Die Vollsperrung müsse sein, jeglicher Fahrzeugverkehr wäre nach Angaben von Pehlke kontraproduktiv für die bisherigen Arbeiten, der befestigte Untergrund auf der Kreisstraße 7750 würde beschädigt. Falls also die bevorstehenden Straßenarbeiten wegen des Wetters nicht erledigt werden können, müsste im Zweifel über einen alternativen Standort für den Funkenplatz nachgedacht werden.

Das Projekt

Die Bauarbeiten zur Sanierung eines rund einen Kilometer messenden Teilstücks der Kreisstraße 7750 haben am 10. Oktober 2017 begonnen. Die Kosten werden vom Straßenbauamt Bodenseekreis auf rund 500 000 Euro beziffert. Auf mehr als 5000 Quadratmetern wird Asphalt verbaut. Solange die Sperrung besteht, bleibt die Umleitung wie bisher von Markdorf aus kommend über die Bussenstraße, Fitzenweilerstraße und die Kreisstraße 7749 nach Wendlingen und weiter nach Harresheim bestehen. Aus Richtung Stadtmitte Markdorf kann die Gehrenbergstraße bis zum "Wirtshaus am Gehrenberg"/Theaterstadel befahren werden. (gan)