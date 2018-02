vor 6 Stunden Autorenzeile Markdorf Markdorf: Drei Baugebiete auf einmal

In Riedheim sollen Wohn- und Gewerbeflächen entwickelt werden. Am Dienstag befindet der Markdorfer Gemeinderat darüber. Worum es geht und was konkret geplant ist, stellt der SÜDKURIER an dieser Stelle vor.