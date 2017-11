Markdorf Manfred Bastian wird kommissarischer SPD-Vorsitzender

Die Mitgliederversammlung der SPD Markdorf ergibt auch einen Wechsel an der Spitze, da Hans-Peter Sieger sein Amt nach dem Umzug abgibt.

Ein Umzug bedeutet auch einen neuen Ortsverein, deshalb musste Hans-Peter Sieger, bisher Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Markdorf, nun sein Amt weitergeben. SPD-Parteimitglieder gehören stets demjenigen Ortsverein an, in dessen Zuständigkeit ihr Wohnort fällt, und Sieger ist nach Oberteuringen gezogen. "Ich wäre gerne bei euch geblieben", versicherte der scheidende Vorsitzende bei der Mitgliederversammlung. "Vielleicht findet sich ja eine Lösung, dass ich mich auch in Zukunft in Markdorf engagieren kann." Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden im nächsten Jahr wird der Ortsverband kommissarisch von Manfred Bastian geleitet.

Bastian war Siegers Vorgänger und attestierte seinem Nachfolger eine "Super-Arbeit als Vorsitzender". Uwe Achilles, Vorsitzender der dreiköpfigen SPD-Fraktion im Gemeinderat, würdigte die gute Zusammenarbeit und lobte Sieger auch für seine gute Ideen im vergangenen Bundestagswahlkampf. Über den wollte Sieger nicht mehr viel sagen, weil bereits so viel berichtet worden sei. "Auch wir hier in Markdorf mussten herbe Verluste hinnehmen", sagte er. Ihren Stimmanteil von 19 Prozent konnten die Sozialdemokraten nicht halten und seien auf 14, 5 Prozent abgerutscht. Optimistisch stimme ihn die öffentliche Wahrnehmung der SPD, erklärte Sieger. Die Partei werde als prinzipientreu und kämpferisch angesehen. Vor diesem Hintergrund zeigte sich Sieger guter Dinge für den anstehenden Kommunalwahlkampf im Mai 2019.

Sieger kritisierte Markdorfs Bürgerbeteiligung: Die Bürger lediglich zu informieren und nicht in die Entscheidungsprozesse einzubinden, wie dies im Falle des Bischofsschlosses geschehen sei, sei keine eine Bürgerbeteiligung, die ihren Namen verdient. Uwe Achilles erinnerte daran, dass die SPD-Fraktion mit einigen Stadträten der Freien Wählern gegen die Umzugspläne gestimmt hat. "Wir werden dem jetzt aber konstruktiv und kritisch begleiten", erklärte er. Doch wenn eine Grenze überschritten wird, als Summe nannte er 18 bis 20 Millionen, dann sehe er die im Rat getroffenen Vereinbarung als ihrer Basis beraubt. Die Pläne zum Ausbau beziehungsweise zu pädagogischen Neukonzipierung der beiden Markdorfer Grundschulen bezeichnete Achilles trotz der damit verbundenen hohen Kosten von rund 20 Millionen Euro als sinnvoll, ebenso wie die Anlage eines neuen Kindergartens im Süden der Stadt. Die SPD sei sich ihrer Verantwortung im Bereich Bildung und Erziehung bewusst. Einig war man sich bei der unechten Teilortswahl: Nach 40 Jahren gelte es die abzuschaffen.