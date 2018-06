Markdorf Maker Challenge bei Macher-Messe: Tüfteln für modernen Barkeeper

Der Markdorfer Verein Toolbox organisiert die zweite "Maker Challenge" und damit eine Herausforderung an kreative Bastler. Den Siegern winken Preise im Wert von 1200 Euro. Was es mit dem Wettbewerb und der Aufgabe auf sich hat.

Was die Jungs vom Verein Toolbox mit ihrer zweiten sogenannten "Maker Challenge" bei der Macher-Messe "Maker Faire" in Friedrichshafen genau suchen, wissen sie noch nicht. Und das ist Absicht. Lediglich der Überbegriff ist klar: Ein moderner Barkeeper soll es werden. Also eine Apparatur, die einen genießbaren Drink mixen kann. Dabei geht es nicht nur um das Resultat, das Teams über das Messewochenende am 15. und 16. Juli erarbeiten sollen, sondern auch ums Machen und Lernen. Dabei würden auch Dinge selbst gemacht, die man einfach kaufen könne, erklärt Thomas Schanne vom Markdorfer Verein Toolbox. Er hat sich das Projekt mit seinem Team ausgedacht.

Nachdem die erste Messe zu wenig Macher-Atmosphäre gehabt habe, holte Toolbox ein wenig Praxis in die Hallen. "Deshalb haben wir gesagt, wir müssen da ein wenig Action reinbringen", sagt Schanne. Statt nur an Ständen kommen jetzt auf diese Weise Menschen aus der Region mit ähnlichen Hobbys zusammen. Bei der Premiere im Vorjahr habe das gut funktioniert. Damals galt es, einen Lichtschalter zu drücken. "Da kamen schöne Dinger zusammen", sagt Schanne. Eine Lösung steht noch in den Räumen der Toolbox, dabei erledigte ein mechanisch betriebener Super-Mario die Aufgabe. Andere legten den Lichtschalter mit einer Drohne oder per Rohrpost um.

Vorgaben für das Team oder die Lösung gebe es nicht: "Es darf jeder mitmachen", sagt Thomas Kekeisen. Auch Vorarbeiten sei erlaubt, allerdings werden die letzten Details erst vor Ort verraten. Bisher haben sich sechs Teams angemeldet, für bis zu 15 ist Platz. Jedes Team erhält einen Unkostenbeitrag von 75 Euro, außerdem winken Geldpreise im Wert von 1200 Euro sowie Sachpreise. Wer nicht selbst mitmachen möchte, darf den Bastlern einen Besuch abstatten, nur das Trinken der Ergebnisse ist nicht erlaubt – die Röhren sind vermutlich nicht lebensmittelecht, außerdem liegt keine Schankerlaubnis vor.

Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 6. Juli. Anmeldung bei der Messe Friedrichshafen oder beim Verein Toolbox.