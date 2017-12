Markdorf Märchenhafte Weihnachtsstimmung in Markdorf

Der märchenhafte Weihnachtsmarkt findet am Wochenende, 8. bis 10. Dezember, im Schlosshof und der Markstraße statt. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen.

Weihnachtsgebäck, Wildschweingulasch, Winterpflümli und Waffeln – Dekoration, Selbstgenähtes, Gestricktes, Schmuck und liebevolle Einzelstücke – die Besucher des Markdorfer Weihnachtsmarktes dürfen sich am kommenden Wochenende, 8. bis 10. Dezember, wieder auf ein märchenhaftes Angebot im Schlosshof und in der Marktstraße freuen.

Am Freitag können ab 16 Uhr die ersten Leckereien und heißen Getränke an den Hütten, die bereits aufgebaut sind, gekostet werden und das Blechbläserensemble der Musikschule unterhält ab 17.30 Uhr die Gäste. Um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Georg Riedmann. Gleich im Anschluss spielt das Ensemble des Musikvereins Riedheim und bringt weihnachtliche Stimmung in den schön geschmückten Schlosshof. Bei wärmenden Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten ist Gelegenheit Familie, Freunde und Bekannte auf einen netten Plausch zu treffen.

Neben der Geselligkeit spielt aber auch die Sicherheit eine wichtige Rolle, Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, steht in engem Kontakt mit der Polizei. "Hier hat es Gespräche, wie wir den Weihnachtsmarkt sicher gestalten können", erklärt Fieber auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Polizei schätzt die Terrorgefahr nicht höher ein, als in den vergangenen Jahren. Deshalb wird ein Sicherheitsdienst – wie auch schon die Jahre zuvor – an den Abenden und nachts auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs sein. Das Sicherheitspersonal kontrolliert von 20 Uhr bis 6 Uhr. "Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt", so Fieber. Die Zufahrtsstraßen bleiben frei. Sperren, wie sie es in anderen größeren Städten zum Schutz des Marktes gibt, wird es keine geben.

Bei den Vereinen sind unter anderem der Fanfarenzug, der Rotary Club, Markdorfer Tafel, der Sozialverband VdK, CDU Markdorf, die Sportfreunde Ittendorf/Ahausen und der Vermessungstrupp wieder mit einem Stand vertreten. Es gibt weihnachtliche Getränke und Speisen, musikalische Unterhaltung und ein Kinderprogramm. Blechbläsergruppen und Chöre werden auf der Bühne im Schlosshof spielen.

An der Ecke zum Untertor steht wieder das Elfenlichtdesign aus Friedrichshafen mit bunter, selbstgenähter Kinderkleidung, Taschen, Kissen, Dekorationen und zahlreichen Geschenkideen aus Stoff.Bunte Luftballons bringt Jürgen Metzner aus Herdwangen-Schönach mit. Lunnes Lädele bietet Geschenke aus Holz, Handarbeiten und Hausgemachtes an. "Wir machen alles selber. Ich stricke, häkle und koche Marmelade. Mein Mann sägt Vogelhäusle, Insektenhotels und Spielzeug", sagt Gisela Lunnebach. Derzeit läuft bei ihr der Backofen rund um die Uhr, denn am Markt darf Selbstgebackenes nicht fehlen. Das Ehepaar ist zum fünften Mal dabei und freut sich auf die Tage – auch wenn sie mehr Arbeit bedeuten. "Wir räumen unseren ganzen Laden aus", so Lunnebach. Ebenfalls im Angebot bei Gisela und Edmund Lunnebach: Mittelalterlicher Würzwein – ein weißer Glühwein, der mittelalterlich gewürzt ist.

Bei Peter Bertram aus Engen kann man Holzkunst betrachten und erwerben. Regina Pross aus Herdwangen-Schönach begeistert mit Gebasteltem und Dekorationen aus ungewöhnlichen Materialien und zarten Stickereien und Handarbeiten. Silvia Niessen aus Wasserburg zeigt Patchworkarbeiten, die sie in ihrem Textil-Handwerks-Unternehmen anfertigt. "Es freut mich, dass unser Markt über die Region hinaus bekannt ist und wir viele Anfragen bekommen. Das spricht für die Qualität", so Fieber. Sieben neue Aussteller sind dieses Mal dabei und werten die Marktstraße weiter auf. Hier werden all die Besucher fündig, die individuelle Waren und liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk schätzen.

Nicola Benz und Ingrid Niederkron werden in der alten Kaplanei neben dem Hexenturm zu jeder vollen Stunde verschiedenste Geschichten für Kinder und Jugendliche erzählen und vorlesen. Hermann Marte wird die Kinder in regionale Geschichten einbinden und sie mit seiner spannenden Erzählkunst in seinen Bann ziehen. Im Doschhaus basteln die Ehrenamtlichen rund um Karl Werkmeister vom Reparatur-Café zusammen mit den Kindern Weihnachtsschmuck für Bäume und Fensterbänke. Das technische Know-how wird dabei spielend vermittelt. Beim Streichelzoo des Kleintierzuchtvereins im Schlossweg können die Kinder Meerschweinchen und Kaninchen streicheln.

In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt nochmal im Innenhof des Bischofschloses statt. Im kommenden Dezember wird man aufgrund der Baustelle einen alternativen Standort brauchen. "Ich tendiere sehr zum Marktplatz. Das Stadtfest funktioniert dort auch bestens und alle Anschlüsse sind vorhanden", sagt Lucie Fieber. Kein Thema ist derzeit, die Dauer des Marktes zu verlängern. "Wenn wir nur mit gewerblichen Ständen arbeiten würden, würde das vielleicht gehen", so Fieber. Aber da sehr viele Ehrenamtliche von Vereinen im Einsatz sind, sei dieser zeitliche Aufwand nicht zu leisten.

Öffnungszeiten des Markdorfer Weihnachtsmarktes: Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 12 bis 20 Uhr.

Das Programm

Freitag, 8. Dezember:

17.30 Uhr: Blechbläserensemble der Musikschule

18 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Georg Riedmann

18.15 Uhr: Ensemble Musikverein Riedheim

Samstag, 9. Dezember

14 Uhr bis 17 Uhr: Lesung von verschiedenen Geschichten, Alte Kaplanei

13 Uhr bis 18 Uhr: Weihnachtsschmuck basteln, Doschhaus

Ab 13 Uhr: Streichelzoo, Schlossweg

15 Uhr: Kinder- und Jugendchor der Musikschule

17 Uhr: Gemeinschaftsjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen

18 Uhr: Saxofonquartett der Musikschule

19 Uhr: Jazz-Ensemle der Musikschule

Sonntag, 10. Dezember

13 Uhr bis 18 Uhr: Weihnachtsbaumschmuck basteln

13 Uhr: Streichelzoo

14 Uhr bis 17.30 Uhr: Erzählkunst mit Hermann Marte, Alte Kaplanei

14.30 Uhr: Mini-Wind-Orchester

15 Uhr: Bläserorchester der Musikschule

17 Uhr: Blechbläserensemble der Musikschule

18 Uhr: Balladen mit Tommy Haug