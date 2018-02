Markdorf Männerballett verlässt die große Bühne

Das Männerballett hört auf: Zum Abschluss präsentieren die Tänzer noch einmal einen Klassiker. Die Mitglieder des Ensembles wollen sich weiterhin privat treffen

Das Männerballett Markdorf verabschiedet sich in den Ruhestand. Seit über 38 Jahren ist die Bühne bei Fasnachtsbällen ihr Zuhause. Den Anfang nahm die Geschichte 1980. Ab da traten die Männer jedes Jahr zur Fasnet auf. Nun 38 Jahre später, ist Schluss. Eine lange Zeit für alle Beteiligten.

Um zu erahnen, welche Rolle diese besonderen Künstler in der Historischen Narrenzunft spielen, lohnt ein Blick auf das Ende: Es ist der 20. Januar 2018. Die Narren zieht es zum Zunftball in die Stadthalle. Die Veranstaltung ist gut besucht. Mehrere Gruppe treten auf, darunter das Männerballett: Eine neunköpfige Truppe in schwarz-weiß gestreiften Cancan-Kleidern mit roten Federboas um den Hals. Die Männer tanzen ihr Programm und geben eine Zugabe. Das Publikum klatscht mit. Zum Ende der Show-Einlage passiert das, was meist nur Personen zuteil wird, die große Leistungen vollbracht haben: Das Ensemble erhält lang anhaltende stehende Ovationen.

Der Anfang liegt 38 Jahre in der Vergangenheit: Im Sommer 1980 tritt das spätere Mitglied der Gruppe, Roland Kreutter, an Patricia Schnekenbühl heran. Er fragt sie, ob sie sich vorstellen könnte, Männer zu trainieren, damit sie später auf der Bühne tanzen. Patricia Schnekenbühl kann, doch er solle bitte noch weitere acht Männer besorgen. Sie wetten um einen Kasten Sekt, den Kreutter gewinnt. Im darauffolgenden Jahr ist der erste Auftritt: Die Männer sind als Cancan-Tänzerinnen verkleidet und präsentieren auch die gleichnamige Nummer im Zweiviertel-Takt aus Frankreich. Den Cancan habe sie als erste Nummer gewählt, da er leicht mitgeklatscht werden kann, sagt die Trainerin.

Eine Näherin für die aufwendigen Kostüme ist schnell gefunden: Maria Bentele. "Bis 2004, also 25 Jahre lang, hat sie für meine Truppe die Kostüme genäht", sagt Patricia Schnekenbühl. Sie hätte oftmals nur ein Bild skizziert und Maria Bentele hat es in ihrer Arbeit umgesetzt. Nach Maria Bentele folgt Ingrid Mink. Sie bleibt bis zum Schluss die Näherin der Gruppe. Dabei hat Patricia Schnekenbühl eine eigene Regel: "Ich mag zwar Ballett, aber nicht immer im Tutu. Es muss nicht immer eine festgefahrene Vorstellung sein", sagt sie. Nur einmal bricht sie mit ihrer Vorgabe: 1994 inszeniert das Männerballett den Schwanensee im in eben jenem Kostüm. "Grazil war unsere Darbietung nur zum Teil", sagt Tänzer Christian Amann. "Ein Jahr später hieß unser Motto Blaue Garde. Dazu hatten wir eine Nummer mit Marschmusik einstudiert. Das war für uns Männer etwas leichter", ergänzt er und lacht.

Neben den Arbeiten zu den Kostümen, sind die Männer jedes Jahr eifrig am Trainieren: "Wir treffen uns immer regelmäßig zwischen September bis Februar", sagt Patricia Schnekenbühl. Für sie und die Künstler sei nach der Fasnacht immer vor der Fasnacht gewesen. Wenn dann jedes Jahr der große Auftritt kommt, folgen die Mitglieder des Ensembles seit jeher einem Ritual: "Bevor wir auf die Bühne gehen, stellen wir uns alle noch mal im Kreis auf", sagt Amann und fügt hinzu: "Dann sagen wir einen Trinkspruch auf und es gibt einen Schnaps. Das ist unser Glücksbringer." Manchmal nehmen es die Männer nicht allzu ernst: Beim ihrem zweiten Auftritt hat ein Tänzer, Peter Kaum, seine Schuhe vergessen. Kurzerhand schmieren die Anderen seine Füße mit schwarzer Schuhcreme ein. Nun am Ende plagen das Ensemble körperliche Probleme: "Schmerzmittel waren bei einem Auftritt auch mal im Spiel", sagt Patricia Schnekenbühl.

Auf die Frage nach einem Fazit, braucht sie nicht lange nachzudenken: "Mich hat es geprägt", sagt sie unumwunden. Sie habe so ihren Mann, Rolf Schnekenbühl, kennengelernt. Er tanzt selbst mit. Außerdem habe sie durch das Training der Männer und dem Entwerfen der Kostüme das ganze Jahr Fasnet, sagt sie und lacht. "Jede Sache geht eben einmal zu Ende und das ist auch gut so", resümiert die Trainerin. Christian Amann überlegt bei der gleichen Frage kurz und antwortet dann: "Durch die Fasnachtsgruppe ist eine lange und große Freundschaft entstanden." Das sei beachtlich. "Außerdem treffen wir uns alle seit 30 Jahren immer für ein Wochenende auf einer Hütte", erklärt er. Darüber hinaus könne sich jeder immer und überall auf den anderen verlassen. "Das hat uns zusammengeschweißt", sagt Amann.

Der letzte Auftritt

Den letzten Tanz des Männerballetts und gleichermaßen die letzte Chance für alle Zuschauer, die Männer in Ballettschuhen in Aktion zu erleben, ist der Bürgerball. Dieser findet am kommenden Samstag, 10. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle statt. Das Männerballett gehört mit zu den Höhepunkten des Bürgerballs. Dementsprechend sind die Mitglieder der Ballettgruppe in den späten Abendstunden, circa um 22.30 Uhr, zu bewundern. Aufmerksamen Lesern ist es sicher nicht entgangen: Als Abschlusstanz haben sich die Männer den französischen Tanz Cancan ausgesucht. (set)