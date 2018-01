Markdorf Männerballett und "Resonanzkataschtroph" nehmen Abschied von der Zunftball-Bühne

Kurzweilig und humorvoll glänzte der Zunftball der Historischen Narrenzunft Markdorf. "Die Spinnen" entschieden die Kostüm- und Maskenprämierung für sich.

Kurzweilig und humorvoll glänzte der Zunftball der Historischen Narrenzunft Markdorf. Gleich zu Beginn fiel die Dekoration ins Auge. So zierten die Narrenfiguren der Zunft in Lebensgröße die Wände. Zum zweiten Mal stand die Kostüm- und Maskenprämierung in diesem Jahr auf dem Zunftball-Programm. Vier Gruppen begeisterten dabei mit tollen Ideen.

Für Gänsehautmomente sorgte der Abschied von zwei Gruppen, die das Zunftball-Programm in der Vergangenheit maßgeblich mitgeprägt haben. So verabschiedete sich das Männerballett nach 38 Jahren in den Ruhestand. Der stehende Applaus, den die Gruppe nach ihrem Auftritt und einer Zugabe kassierte, hielt lange an.

Als zweite Gruppe verabschiedeten sich die stimmgewaltige "Resonanzkataschtroph" nach zehn Jahren von der Zunftballbühne. In dieser Zeit glänzte die Gruppe mit bekannten Melodien, deren Texte auf Markdorfer Personen und die Markdorfer Fasnet umgeschrieben wurden. Für die Besucher hatte Hardy Frick eine Überraschung parat: Die Eigenkompositionen der "Resonanzkataschtroph" wird es auf CD in limitierter Auflage beim Bürgerball zu kaufen geben.

Die Stars des Abends waren die "Tanzmäuse", die Kinder eroberten die Herzen der Besucher mit ihrem Marionettentanz im Sturm. Insbesondere die Choreografie und die ausdruckstarke Bühnenpräsenz der Kinder beeindruckten sehr.

Viel zu Lachen gab es bei der Bürgermeisterfrauensprechstunde mit Patricia Schnekenbühl, Susi Hops, Ingrid Mink und Nicola Benz. Diese zeigten, wie vornehm es künftig im Markdorfer Rathaus zugeht, wenn dieses in das Bischofschloss umgezogen ist. Neben goldenen Stühlen im Empfangsbereich und einem "Proseccochen" als Begrüßungsgetränk für Damen prophezeite das Quartett noch viele weitere Annehmlichkeiten. Tanz vom Feinsten präsentierte die Showtanzgruppe Remixxx.