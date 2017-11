Markdorf Luther trifft Smartphone: Ökumenischer Kinderbibeltag der Kirchengemeinden

Beim ökumenischen Kinderbibeltag der beiden Kirchengemeinden zum Reformationsjubiläum haben sich 36 Kinder mit Martin Luther auseinandergesetzt.

Markdorf (büj) Auch der ökumenische Kinderbibeltag der beiden großen christlichen Schwestergemeinden hat in diesem Jahr an Luther erinnert. "Die Kinder sollten den Reformator spielerisch entdecken", erklärt Alexandra Gretscher. Gemeinsam mit Juliane Nagy betreut die Kirchengemeinderätin die jüngeren Mädchen und Buben. Die 36 Kinder erfuhren zunächst etwas aus dem Leben Luthers. Warum er beschloss, Mönch zu werden, wie sehr er nach dem rechten Glauben gesucht hat, wieso er sich gegen den Ablasshandel wendete und was das schließlich ausgelöst hat. Auch die dramatische Verteidigung vor dem Wormser Reichstag war Thema. All das hatte Pfarrer Tibor Nagy in überaus anschaulichen Szenen und in leicht verständlicher Sprache aufbereitet. So bekamen die Kinder und beteiligten Jugendlichen einen knappen Überblick über das, woran das Reformationsjubiläums-Jahr so vielfältig erinnert.

Wappen entdecken

"Mit Luther auf Entdeckungstour" lautete das Motto des ökumenischen Kinderbibeltages. Buchstäblich zu entdecken galt es zunächst sein Wappen. Es galt, den Ring, die Rose, das Herz sowie das Kreuz aufzufinden. Und spielerisch ging es denn auch weiter. Während die eine Gruppe Luthers Siegelring-Wappen ausmalten, die andere die Symbole zu einer Kugelbahn aufbereitete, nahm die Dritten Schnitzmesser und Säge zur Hand. Sie fertigten reich verzierte Schlüsselanhänger aus Aststücken.

Parallel dazu drehten die Älteren einen Film. Jedoch nicht mit einem Luther-Schauspieler, sondern mit der seit diesem Jahr aufgelegten Luther-Figur eines bekannten Spielzeugherstellers. Das schwarz gewandete Männlein mit den zum Predigen ausgebreiteten Armen kam in eine Kirchenkulisse. Die Jugendlichen wussten ihre Drehbuch-Einfälle per Handyvideo geschickt zu inszenieren. Auf dem Display jedenfalls wirkte alles überaus eindrucksvoll. Die Entdeckungstour kreiste freilich nicht nur um den Reformator. Später ging es zum "Lanzenstechen" mit der Schubkarre auf der grünen Wiese. Dort wurde auch Sack gehüpft und mit Ringen geworfen.