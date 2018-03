Markdorf Luana Hug: Ein Mittagessen ohne Reis ist kein Mittagessen

Die 19-jährige Markdorferin Luana Hug macht in Kolumbien einen einjährigen Freiwilligendienst. Sie unterrichtet an einer privaten Schule als Englischlehrerin und schreibt über ihre Eindrücke einer anderen Kultur.

Schon länger als ein halbes Jahr bin ich in Kolumbien und kann schon die Monate zählen, wenn ich wieder nach Deutschland gehe. Bis August darf ich noch meinen Freiwilligendienst über "weltwärts" mit der Organisation „worldwide volunteers“ durchführen und an einer privaten Schule als Englischlehrerin mithelfen.

Im Dezember hatte ich Zeit andere Städte Kolumbiens zu erkunden und Unterschiede zu entdecken. Zum Beispiel kann man in den größeren Städten wie Medellín und Bogotá das Leitungswasser trinken, in Riohacha gibt es zwar Leitungswasser, kann es aber nicht trinken. Man muss sich in Riohacha, wo ich wohne, immer ein Trinkwasserkanister von 20 Litern kaufen. In Kolumbien gibt es aber auch Dörfer oder Inseln, in denen es kein laufendes Wasser gibt. Zu meinem Zwischenseminar auf der Insel Bocachica musste ich mir zum Duschen einen Eimer Wasser über den Kopf leeren.

Bocachica war der perfekte Ort für ein entspanntes und produktives Zwischenseminar. Neben der Möglichkeit, dem teilweise stressigen Arbeitsalltag zu entfliehen und die Ruhe und Idylle der Insel zu genießen, war es eine Zeit der Reflexion, des Nachdenkens und der Planung. Die verschiedenen Momente miteinander zu teilen, aber auch die Herausforderungen, mit denen man teilweise zu kämpfen hat, ermöglichen es mit neuer Motivation und neuem Elan in die zweite Hälfte des Freiwilligendienstes zu starten.

Die Schule bzw. das Gymnasium endet in Kolumbien mit der 11. Klasse, deshalb sind die meisten sehr jung, wenn sie an die Uni gehen. Für die Unis muss man bezahlen. Viele heiraten deshalb auch sehr früh. Familie ist für sie wichtig. Viele leben noch bei ihren Eltern, bis sie heiraten. Sie suchen sich meistens eine Uni oder Arbeit in der Nähe, sodass sie noch mit den Eltern leben. Ich denke auch wegen finanziellen Gründen. Auch wenn sie aber heiraten und selbst eine Familie gründen, kann es üblich sein, dass Oma und Opa trotzdem noch in dem Haus leben. Auch wenn jemand aus der Familie krank ist und ins Krankenhaus muss, ist immer mindestens ein Besucher bei dem Kranken.

Das Essen besteht viel aus Maismehl, Reis, Fleisch, frischgepressten Säften und Suppe. Das meiste wird frittiert. Ein Mittagessen ohne Reis ist kein Mittagessen. Auch wenn es Spaghetti gibt, wird trotzdem Spaghetti mit Reis serviert. Das Essen bekommt man schon fertig auf Tellern serviert. Zum Abspülen gibt es keine Spülmaschine, sondern es wird alles von Hand gewaschen. Wenn der Boden dreckig ist, wird immer gekehrt, ich habe noch nie jemanden mit einem Staubsauger gesehen. Wenn alles geputzt und der Müll eingesammelt wurde, wird es alles in eine Tüte gepackt – von Mülltrennung ist keine Rede.

In der Schule wird immer Mittag gegessen und jeden Tag haben die Schüler um die selbe Uhrzeit aus, wie beispielsweise um 15 Uhr. Wenn man in der 200 000 Einwohnerstadt Riohacha zum Einkaufszentrum möchte, bieten sich die ganzen „Collectivos“ an, um schnell irgendwo hinzukommen. Das sind Mitfahrgelegenheiten, die billiger als Taxis sind und nur etwa 40 Cent kosten. Viele fahren kleine Strecken, die man zu Fuß locker laufen könnte mit dem Auto, da der Sprit billig ist und die Autos aus dem Nachbarland Venezuela billig gekauft werden. In Riohacha wird am Straßenrand in Flaschen der Sprit abgefüllt. Am Anfang dachte ich, dass sie Apfelsaft verkaufen.

Wenn es regnet, geht niemand raus, es wird sogar manchmal die Schule abgesagt oder man muss zu seinem Treffen nicht erscheinen, da die Straßen wie Flüsse sind. Ein Grund um rauszugehen, ist höchstens eine frische kühle Dusche – mit Klamotten. Am Strand ist es normal, mit Klamotten zu schwimmen. Wobei die Kolumbianer eher früh am mMorgen baden gehen, da es später zu heiß ist. Viele Menschen, die direkt am Meer wohnen, können nicht schwimmen. Es wird einfach nur so weit ins Wasser gegangen, wie man stehen kann. Es gibt auch keinen Schwimmunterricht an der Schule.

Wer Geld hat, erhält eine bessere medizinische Versorgung. Es gibt zwar eine Versicherung, aber die beinhaltet nur einen allgemeinen Arzt und der kennt sich meistens nicht aus und schickt einem zum Spezialisten, bei dem man erst in drei Monaten einen Termin bekommst. Finanzielle Sicherheit ist nicht gegeben. Das Gehalt kommt nicht pünktlich oder regelmäßig. Deshalb ist es auch schwer. Pläne zu machen und einen Urlaub zu planen. Es kann sein, dass man erst ein paar Tage früher gesagt bekommt, wann und ob man frei hat. Hier lernt man viel Geduld zu haben, spontan zu denken und alles so zu nehmen, wie es kommt. Einfach den Moment leben!