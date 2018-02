Markdorf Letztes Feilen am Markdorfer Haushaltsplan

Zweite Beratungsrunde für die Stadtfinanzen 2018. Im März wird das Zahlenwerk beschlossen. Diesmal ging es den Stadträten um die Ausstattung der Schulen und um den Stadtpark

In einer weiteren rund einstündigen Beratungsrunde sind Stadträte und Verwaltung im Gemeinderat am Dienstagabend nun die zweite Hälfte des Haushaltsplan-Entwurfes 2018 durchgegangen. In der März-Sitzung soll das Zahlenwerk dann verabschiedet werden. Nach der ersten Runde im Januar sind bereits einige Änderungen vorgenommen worden. So werden für Verbesserungen der Radwege nun 40 000 Euro eingestellt, weitere 20 000 Euro sollen für die Anschaffung von Ruhebänken für die Innenstadt zur Verfügung stehen. Dies hatten sich mehrere Fraktionen im Januar gewünscht.

Gefeilt wurde auch am Dienstagabend. Und durchaus auch gefeilscht um vermeintlich kleinere Beträge. SPD-Fraktionschef Uwe Achilles hinterfragte die geplante Anschaffung von i-Pads für 10 000 Euro für die Jakob-Gretser-Grundschule. Ob man stattdessen nicht auch günstigere Tablet-Computer bereitstellen könne? Dies will Bürgermeister Georg Riedmann in Rücksprache mit Rektor Andreas Geiger ebenso nochmals prüfen, wie die zwei Lehrerschreibtische, einen höhenverstellbaren Tisch und Stühle für ebenfalls 10 000 Euro für die Grundschule Leimbach. Auch dort werde er das Gespräch mit Rektorin Julie Adam suchen, so Riedmann. Darum hatten Achilles und FW-Chef Dietmar Bitzenhofer gebeten.

Kritik übte UWG-Rätin Christiane Oßwald angesichts der Zahl Null bei den geplanten Investitionen in die städtischen Parkanlagen im Vermögenshaushalt. Gerade der Stadtpark an der Weiherwiese werde von der Verwaltung seit Jahren vernachlässigt. "Der Park hat den Charme der 60er-Jahre, mir fehlt dort eine Überplanung", sagte sie. Diesen Vorwurf wiesen Riedmann und Bauamtsleiter Michael Schlegel zurück. Man könne dort Stand jetzt keine konkrete Planung aufsetzen und auch keine Investitionen tätigen, solange noch nicht entschieden sei, wie es in Sachen Gretser-Schulumbau und Turnhalle weitergehe. Im Rathaus habe man die Weiherwiese aber "auf dem Schirm", betonten beide. Gestrichen wird die Belagsanierung am Bauhof für 135 000 Euro. Dafür bekommt der städtische Eigenbetrieb aber einen neuen Geräteträger für 166 000 Euro.