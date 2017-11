Markdorf Lesenacht weckt am BZM die Lust zum Schmökern

Fünftklässler lauschen bei Lesenacht im Bildungszentrum Geschichten verschiedener Genres. Um das Ende zu erfahren, müssen sie aber selbst weiter lesen – die Schüler auf die Folter zu spannen, gehört zum Konzept.

120 aufgeregte Fünftklässler haben am Freitagabend einige neue Geschichten gehört und dabei die Lust am Lesen neu entdeckt. Denn für die Auflösung von manch spannender Geschichte müssen die Schüler selbst die Bücher wälzen. Von Fünftklässlern umringt, eröffnete Veronika Elflein die diesjährige Lesenacht im Bildungszentrum Markdorf: "Ihr werdet heute vier verschiedene Geschichten hören", erklärte die Rektorin der Verbundschule kurz, damit die Kinder sich nicht lange gedulden mussten. Organisiert wurde die Lesenacht von Maraika Herpertz und Eva Beger. Die Lehrerinnen ließen die Kinder wieder Süßigkeiten ziehen: Wer die gleiche Nascherei gezogen hatte, gehörte zu einer Gruppe.

Alle Schülergruppen wurden von Neuntklässlern durch die Schule geleitet. In verschiedensten Zimmern machten die Schüler dann Halt und bekamen etwas vorgelesen. In Raum 132 las Anja Keller aus "Der Goldene Kompass". Die Lehrerin hatte sich eine besonders spannende Stelle am Anfang des Romans ausgesucht. Protagonistin Lyra beobachtet versteckt, wie jemand Gift in den Wein ihres Onkels mischt. Gerade als die Spannung der Kinder auf dem Höhepunkt ist, beendete Anja Keller das Vorlesen und fragte die Kinder: "Glaubt ihr, dass Lyra den Mord verhindern kann?" Die Kinder auf die Folter zu spannen, gehört zum Konzept. Wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, muss das Buch dann nämlich selbst ausleihen und lesen.

Im Lehrerzimmer, das die Schüler bei der Lesenacht ausnahmsweise betreten durften, las Miriam Ohlinger aus "Ronja Räubertochter" vor. Sie hatte die Geschichte aus einem persönlichen Grund ausgewählt: "Als ich so alt war wie ihr, war das mein Lieblingsbuch." Das Konzept kam bei den Besuchern gut an, Fünftklässlerin Mia Moll hat die Lesenacht gut gefallen: "Ich fand die vorgestellten Bücher sehr spannend und habe richtig Lust bekommen, selbst etwas zu lesen", sagte die Zehnjährige.