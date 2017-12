Markdorf Leimbacher müssen weiter an der Kreuzung warten

Schlechte Nachrichten für Leimbach aus dem Landratsamt Bodenseekreis: Die Ampel an der Bundesstraße 33 auf Höhe Unterleimbach wird weder zu einer Lückenampel umgebaut noch mit einem Signalton für Sehbehinderte nachgerüstet.

Beide Vorschläge waren von der Stadt Markdorf an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet worden. "Leider haben wir bei Wünschen, die die Bundesstraße betreffen, kaum eine Chance auf Umsetzung", so Ortsvorsteher Hubert Roth auf SÜDKURIER-Nachfrage. Das sei schon "leicht frustrierend". Auch Bürgermeister Georg Riedmann rechnet sich nach einer Ablehnung wenig Erfolg bei einer wiederholten Anfrage aus.

Die Straßenbauverwaltung hatte an einem Dienstagvormittag im Oktober von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr eine Wartezeitenermittlung durchgeführt, Unterrichtsbeginn der Grundschule ist um 7.45 Uhr. Dabei wurden die Wartezeiten des von der Straße "Unterleimbach" kommenden und nach links in Richtung Markdorf einbiegenden Verkehrs ermittelt. Demnach kommt es zwar vereinzelt zu längeren Wartezeiten, aber die mittleren Wartezeiten von rund 14 Sekunden sind gering, lautet das Ergebnis. Daher ergibt sich aus Sicht der Straßenbauverwaltung keine Notwendigkeit für den Einbau von Kontaktschleifen. Die längste Wartezeit habe an diesem Morgen bei 68 Sekunden gelegen, sagt Roth und das sei zumutbar. Die Stadtverwaltung möchte nun aber prüfen, ob ein Einbau möglich wäre, wenn man die Kosten selbst übernehme.

Ebenso möchte die Stadt an dem Wunsch nach einem Signalton für Sehbehinderte feshalten. Die Stadtverwaltung hatte diesen nach Rücksprache mit dem Behindertenbeauftragten Frank Hartel beantragt. „Wenn es an irgendeiner Ampel in Markdorf Sinn gemacht hätte, dann an dieser", so Hartel. Seiner Ansicht nach werde die Ampel täglich von zahlreichen Kindern und Senioren genutzt und ein akustisches Signal würde die Sicherheit erheblich erhöhen. Vonseiten des Landratsamtes sieht die Situation eindeutig aus. „Wir haben dieses Thema genau mit der Stadt abgestimmt“, erklärt Pressesprecher Robert Schwarz. Die Stadtverwaltung hatte mitgeteilt, dass kein sehbehinderter Anwohner in Leimbach bekannt sei. „Das bedeutet, dass entsprechend der Richtlinien für Lichtsignalanlagen Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte nicht erforderlich sind“, so Schwarz. Für Frank Hartel ist es beschämend, dass man „eine bestimmte Anzahl an sehbehinderten Menschen erst nachweisen muss, damit eine Ampel nachgerüstet werden kann.“