Markdorf Lauter offene Fragen um die Südumfahrung Markdorf

Nachgehakt: Wie geht es eigentlich mit dem geplanten Straßenbauvorhaben weiter, um das es sehr still geworden war?

Markdorf (gup) Um die geplante, aber zurzeit auf Eis liegende Südumfahrung Markdorf ist es in den vergangenen Monaten wieder sehr ruhig geworden. Wie ist der aktuelle Sachstand? Im Regierungspräsidium (RP) Tübingen ist das Bauvorhaben seit dem Abschluss des Gerichtsverfahrens um die Klage eines Klufterner Landwirts gegen den Planfeststellungsbeschluss kein Thema mehr. Die Planung ist endgültig abgeschlossen, die Planfeststellung rechtskräftig. Damit sind die Hausaufgaben für die Tübinger Behörde beendet – und die für das Landratsamt stehen nun an. Nun ist die Kreisbehörde am Ball. Dort, sagt Sprecher Robert Schwarz auf Anfrage, gebe es aktuell aber auch keinen neuen Sachstand. Man warte derzeit noch auf die Nachricht aus dem Ministerium, ob die Maßnahme in das Förderprogramm des Landes aufgenommen werde. Dem Landratsamt sei diese Information noch für den laufenden Monat März in Aussicht gestellt. "Sobald wir diese haben, werden wir das Thema dem zuständigen Ausschuss vorlegen", sagt Schwarz. Dann müsste der Kreistag entscheiden, ob das Landratsamt die Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme vorbereiten soll.

Mit der Förderung verhält es sich trotz der durch die Planfeststellung erreichten Baureife nicht gar so einfach. Die, so hieß es vor ziemlich genau einem Jahr aus dem RP, sei stark davon abhängig, wie die Nachfolgeregelung für die 2019 auslaufende kommunale Verkehrsfinanzierung aussehe. Bislang war dafür das so genannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zuständig. Eine Förderung sei daher frühestens 2019 möglich, hieß es seinerzeit. Landrat Lothar Wölfle hatte dazu damals gesagt: "Damit peilt der Landkreis einen Baubeginn für 2020 an. Das passt in die Planungen des Landkreises."

Offen ist auch noch die Frage der zu erwartenden Kosten. Vor einem Jahr schlug eine aktualisierte Kostenschätzung von 24,6 Millionen Euro inklusive Planung hohe Wellen. Fünf Jahre zuvor waren noch 16,4 Millionen Euro, ohne Planung, prognostiziert worden. Der bisherigen Förderpraxis zufolge und den höchstmöglichen Fördersatz angenommen, müssten sich demnach Stadt und Landkreis eine Summe von rund 13 Millionen Euro als Eigenanteil teilen – macht 6,5 Millionen Euro für jede Seite. Nun weiß man aber weder, wie hoch die künftigen Fördersätze tatsächlich ausfallen werden, noch, ob die Förderung wirklich in 2019 bereits erfolgt und auch nicht, ob die Kostenschätzung von 2017 dann nicht längst schon wieder Makulatur ist. Und wie es mit einer Realisierung aussieht, wenn man wegen eines zweiten Gleises für die Bodensee-Gürtelbahn die Planung wieder aufschnüren muss, steht auf einem ganz anderen Blatt. Soll man eine Prognose wagen? Ein Baubeginn in 2020 ist ein überaus optimistisches Ziel.