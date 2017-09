Markdorf Langjährige Spender bekommen bei einer Feierstunde in Markdorf Auszeichnungen

Langjährige Spender bekommen bei einer Feierstunde in Markdorf Auszeichnungen

Spitzenreiter sind zwei Männer: Je 125 Mal schon haben sich Winfried Böhm und Werner Gauß Blut abnehmen lassen.

Markdorf (ala) Viel Lob und Anerkennung gab es für 38 Blutspender, die zu einer Feierstunde in die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eingeladen wurden. "Jeder Blutspender ist in vielen Fällen ein Lebensretter", würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Oßwald die Anwesenden. Die Wissenschaft sei zwar weit fortgeschritten, dennoch sei noch nicht möglich, künstliches Blut herzustellen. "Das DRK schafft es, mit seinen Blutspende-Terminen 70 Prozent des Blutbedarfes in Deutschland abzudecken", dankte Oßwald auch den Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes für den großen Einsatz.

Die 38 Geehrten hatten insgesamt Blut für 1235 Blutkonserven abgeben, hierfür erhielten sie als Anerkennung jeweils DRK-Ehrennadeln und Urkunden sowie Blumen und Weinpräsente. Selbstverständlich wurde zu diesem Anlass auch gut gespeist und mit Getränken auf die Ehrungen angestoßen. Eine außergewöhnliche Leistung erbrachten Sp, die jeweils 125 Blutspendetermine wahrnahmen. Respektable 75 Blutspenden gaben: Angelika Braunschweiler, Christian Dorn und Rolf Hilsenbeck. Beachtlich waren auch die 50 Blutspenden von Ulrike Arnegger, Ralf Blase, Pia Brugger, Steffi Haas, Franz Heggelbacher, Uwe Priebe und Susanne Schwaderer. Für 25 Blutspenden wurden geehrt: Andreas Beck, Susanne Becker, Egbert Benz,Veronika Caspers, Jürgen Geiger, Verena Geßler, Hansjörg Keckeisen, Martina Krautheim, Benjamin Merkle und Lucie Opel. Ehrennadeln und Urkunden für zehn Blutspenden erhielten: Andre Altmann, Heike Bauer, Hans-Jürgen Fischer, Sabrina Geggier, Helmut Kanal, Harald Kirmse, Patricia Koch, Irene Köhler, Natalie Kunicki, Julia Leibinger, Dennis Obermann, Ines Petersen, Manuel Riederer, Christina Trainer, Julia Valter und Claudia Widmann.