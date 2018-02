Markdorf Landwirt Andreas Nusser empfiehlt Winterwirsing für kalte Tage

Blick auf den Marktstand: Landwirt Andreas Nusser rät zu dem vitaminreichen Gemüse.

Es schneit. Nicht heftig, aber genug, um daran zu erinnern, welche Jahreszeit der Kalender noch immer vermeldet: Winter. Und mit seinen Niederschlägen und mit seinen tiefen Temperaturen passt eben dieses Wetter zu dem, was in diesen Wochen der Gesundheit zuträglich ist: zu Wintergemüse. Mithin zu jenen Kohlsorten zum Beispiel, die besonders vitaminreich sind.

"Wirsing", schlägt Andreas Nusser vor. Der Landwirt aus Ostrach hat ihn selber angebaut. Selber kochen mag er ihn dagegen nicht. "Das ist nicht so sehr mein Fall", erklärt der Landwirt schmunzelnd, "das Kochen überlasse ich lieber zarteren Händen." Und tatsächlich erweisen sich sich kraus-welligen Wirsingblätter in der Küche als empfindlicher als die Blätter vieler anderer Kohlarten. Ein Lieblingsrezept für Wirsing hat Andreas Nusser übrigens keines. Wirsing schmeckt ihm im Eintopf ebenso wie in der Suppe. Er mag ihn als Beilage zu Fisch- oder Fleisch-Gerichten – zu Kässpätzle ebenso wie zu Nudeln oder als Kohlrouladen. Das wichtigste aber – neben dem Geschmack – sei, "dass der Wirsing so gesund ist". Dank seines hohen Vitamin-C-Anteils genau das Richtige in diesen kalten Tagen.

Seit 20 Jahren kommen die Nussers auf den Markdorfer Wochenmarkt. Andreas Nussers Vater gehörte gewissermaßen zu den Vätern des Bauernmarktes beim Hexenturm der Gehrenbergstadt. "Damals wurde noch jemand gesucht, der Gemüse anbaut", erklärt Nusser. Sein Vater habe sich die Situation angeschaut – und für gut befunden. "Vor allem kommen Stammkunden", sagt Nusser. "Leute, die ganz bewusst regional und saisonal einkaufen."

Nur selten verirre sich einmal jemand an seinen Stand, der im Winter Tomaten einkaufen möchte. Bei ihm gebe es die nur im Sommer und dann auch nur aus eigener Ernte. So wie nun den Wirsing. Den es übrigens je nach Anbauphase im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter als Winter-, Herbst-, Sommer oder Früh-Wirsing gibt. An diesem vitaminreichen Gemüse soll das gesamte Jahr über kein Mangel herrschen.