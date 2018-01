Markdorf Landrat will Wohnungsbau forcieren

Landrat Lothar Wölfle war zu Gast in Arneggers Bürgerrunde "I mein halt" und stellte sich den Fragen der Bürger. Ebenfalls in der Runde dabei waren Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmannn und sein Bermatinger Amtskollege, Martin Rupp. Sie sehen weiterhin Chance für Umfahrungen in Bermatingen und Kluftern.

Wöflle bekannte, "dass mich die Themenliste doch etwas erschreckt hat" – vom Umfang her. Die Palette reichte von Integration von Flüchtlingen, die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke sowie der EnBW, die Süd- und die Bodensee-Gürtelbahn, der Flughafen, aber auch die Markdorfer Ortsumfahrung. All dies seien Bereiche, über die sich einzeln abendfüllend sprechen lasse. Länger als sonst dauerte die "I-mein-halt"-Runde dann tatsächlich. Zu Ernst Arneggers Freude waren aber auch mehr Besucher als je zuvor gekommen – etliche aus den Nachbargemeinden. Kein Wunder: Neben dem Landrat waren auch Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmannn und sein Amtskollege aus Bermatingen, Martin Rupp, eingeladen. Rupp und Riedmann sollten sich zur Markdorfer Südumfahrung beziehungsweise zu deren Anschluss nach Westen Richtung Bermatingen/Neufrach äußern. Zuvor jedoch äußerte sich Landrat Wölfle als Vorsitzender des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) und EnBW-Aufsichtsratmitglied: Die OEW werde in etwa zwei Jahren wieder Dividenden ausschütten, sagte Wölfle, wovon dann auch die in der "Seeallianz" mit der Energiewirtschaft kooperierenden Gemeinden profitieren würden.

Der Landrat kritisierte jene Gemeinden im Kreis, die sich nicht hinreichend um die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern kümmern. So würden diese in den Erstunterbringungen bleiben müssen, die Kosten würden jedoch nicht mehr vom Land getragen, sondern müssten vom Kreis übernommen werden. Letztlich verteile der Kreis die Kosten auf alle Gemeinden, auch auf die, die ausreichend für Anschlussunterkünfte sorgen. Insgesamt habe sich der Zahl der neu Ankommenden inzwischen wieder auf monatlich 25 bis 30 eingependelt, was dem Niveau vor der Flüchtlingskrise entspreche.

Zentren verdichten, höher bauen

Der Wohnungsbau hatte nicht auf dem Programm gestanden. Ein Schwerpunkt der jüngsten Bürgerrunde wurde er trotzdem. Aufgekommen war das Thema im Zusammenhang der Flüchtlings-Integration. Den Auftakt hatte Patricia Mairle aus Uhldingen-Mühlhofen gemacht. Sie beklagte, dass die 2800 Mühlhofener völlig überlastet seien mit den drei Gemeinschaftsunterkünften im Ort. Landrat Wölfle erklärte, dass man die Uhldinger Kapazitäten längst nicht ausschöpfe. Ein anderes Problem könne der Kreis indes nicht lösen: „Es klemmt vielerorts an Anschlussunterkünften.“ Eigene Wohnungen für die Geflüchteten seien aber ebenso wichtig wie Arbeit und der Erwerb der Sprache – wenn die Integration gelingen soll. In diesem Zusammenhang mahnte Wölfle, selber CDU-Mitglied, seine Partei zum Umdenken in der Migrationspolitik: „Wir brauchen eine vernünftige Einwanderungsregelung.“ Ines Velten und Reinhard Nedela, beide aus Markdorf, berichteten von ihren vergeblichen Versuchen, Wohnraum für mehrköpfige Flüchtlings-Familien zu finden. Der Landrat, der betonte, dass sich die Situation durchaus unterschiedlich darstelle, unterstrich: „Wir müssen aufpassen, sonst entwickelt sich hier eine Sozialneid-Debatte.“ Denn der Wohnungsmarkt sei generell schwierig, nicht zuletzt für Menschen mit geringem Einkommen. Wölfle schlägt vor, auf kommunale Ebene Anreize für den sozialen Wohnungsbau zu schaffen. Wenn der Kreis zunächst etwa „zehn Millionen in die Hand nimmt“, ließe sich etwas entwickeln.

Ziemlich beunruhigt zeigte sich Robert Rid. „Wie soll das weitergehen?“, fragte sich der Markdorfer. Steigeer auf den Gehrenbergturm, blicke er auf eine sich immer weiter verdichtende Landschaft. „Bei einem Bevölkerungswachstum von 0,5 Prozent entwickelt sich alle 13 Jahre allein im Bodenseekreis eine Stadt von der Größe Markdorfs.“ Robert Rids Bruder Clemens bekümmerte die Frage, „wie für Familien mit Kindern Wohnraum in Markdorf geschaffen werden kann?“ Den Zuzug aus anderen Bundesgebieten in die Bodensee-Region zu unterbinden, das hält Landrat Wölfle für keinen akzeptablen Weg. „Das verbietet uns unser Grundgesetz – bei uns herrscht Freizügigkeit." Den hohen Zuzugraten gewann Wölfle auch positive Seiten ab. Es kämen auch die benötigten Fachkräfte und die Kaufkraft wüchse an. Er empfehle die Innenverdichtung, sagte Wölfle -fünf Stockwerke, wo ursprünglich vier geplant waren. „Das ist einfachste Mathematik – dann kann die verbaute Fläche gleich bleiben.“

Ortsumfahrung: Hoffnung für Bermatingen und Neufrach

Mit Blick auf die geplante Markdorfer Ortsumfahrung sagte Landrat Lothar Wölfle: "Jeder Abschnitt muss für sich funktionieren. Sie muss also auch dann funktionieren, wenn die Anschlussstrecken in Bermatingen und Neufrach nicht gebaut werden." Seinen Zuhörern versicherte Wölfle, dass die Markdorfer Ortsumfahrung selbst dann noch sinnvoll sei, wenn der westliche Anschluss nicht gebaut werden sollte. "Mit den Ortsumfahrungen Bermatingen und Neufrach würde sie allerdings viel besser funktionieren", ist sich Wölfle sicher. Weshalb er zusammen mit den Bürgermeistern von Bermatingen, Markdorf und Salem im Regierungspräsidium vorstellig geworden sei, um die Wiederaufnahme der eingestellten Planungen zu fordern. Die Aussichten stünden gar nicht schlecht, zumal die grün-schwarze Koalition in Stuttgart Mittel für Landesstraßen vereinbart hat, die auch beim den Ortsumgehungen greifen könnten. Wie Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp betonte, "brauchen wir diese Ortsumgehung". Bürger und Gemeinderat in Bermatingen seien sehr enttäuscht gewesen, "als die Planungen auf Eis gelegt wurden". Markdorfs Bürgermeister Riedmann zeigte sich zuversichtlich, "dass die Planungen für die Ortsumfahrung von Bermatingen und Neufrach wieder aufgenommen werden". Doch hob auch er hervor, dass die vom Kreis zu finanzierende Umgehungsstraße auch ohne diesen Anschluss funktionieren würde.

Keinen Sinn sah Frieder Staerke aus Markdorf in dem Projekt. Seitdem sich die Bürger für die Südumfahrung ausgesprochen haben, seien 14 Jahre verstrichen. Inzwischen habe sich der Verkehr auf ein Drittel reduziert – und die Kosten für den geplanten Bau erheblich gesteigert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klima-Diskussion sei die Ortsumfahrung gänzlich zu hinterfragen. Ähnlich kritisch hatte sich zuvor Helmut Faden geäußert, Kreisrat der Grünen. Er verwies auf die gekippte Ortsumfahrung für Kluftern, die nicht zu rechtfertigen sei. Diese, beharrte hingegen Wölfle, sei dennoch unverzichtbar, solange sich für die Verkehrsprobleme in Kluftern keine Lösung finde. Zu einem denkbaren Lösungskonzept könnte der Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn gehören. Ein zweites Gleis schloss der Landrat aus. Durchaus machbar sei aber eine höhere Zugfrequenz. In Stuttgart habe man erreicht, dass zusätzliche Züge bestellt werden. Denn die Mängel seien allzu offensichtlich. Wölfle kündigte an, dass der Kreis 10 Millionen Euro ins Radwegenetz investieren wird. (büj)