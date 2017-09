Markdorf Landpartie für zwei Wochen: Angehende Lehrerin aus Prag arbeitet in Stadel

Maria Zimova studiert normalerweise in Prag und möchte Grundschullehrerin werden, mit Landleben-live landete sie für ein zweiwöchiges Praktikum bei Familie Schneider-Wild in Stadel. Ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Umfeld – und für die Familie wieder die Gelegenheit, neue Menschen kennen zu lernen.

Wenn Maria Zimova mit dem kleinen Jonathan spielt oder Äpfel versorgt, wirkt es nicht als wäre sie erst wenige Tage auf dem Hof und hätte zuvor niemals landwirtschaftlich gearbeitet. Die 22-jährige Studentin stammt aus Prag und ist für zwei Wochen Praktikantin auf dem Hof von Sonja und Stefan Schneider-Wild in Stadel. Dabei lernt sie nicht nur die Arbeit kennen, sondern auch das Leben auf dem Land. Davon profitieren beide Seiten: "Maria hat mir wieder in Erinnerung gerufen, auch mal inne zu halten", sagt Sonja Schneider-Wild. Es sei die erste internationale und erwachsene Praktikantin auf den Hof. Bereits in den Vorjahren nahm die Familie an einem Praktikantenprogramm teil und deutsche Jugendliche auf, zu denen sie teils auch Jahre später noch Kontakt hat.

Der Tag von Maria Zimova beginnt früh: Um 6 Uhr aufstehen, dann geht es in den Stall und sie hilft beim Melken der Kühe. Nach dem Frühstück wollen Äpfel und Zwetschgen gepflückt und verarbeitet werden und so vergeht der Tag mit einigen Pausen. Manchmal dürfe sie auch Traktor fahren, erzählt sie mit einem Strahlen. Ihr Deutsch ist gut, das habe sie in der Mittelschule gelernt. Nur mit dem Dialekt habe sie teils Probleme, gesteht sie – "aber sie schwätzt munter drauf los", ergänzt ihre Gastmutter. Und wenn man offen und sich sympathisch sei, wären Sprachbarrieren ohnehin kein Thema. Marias Tag endet dann, wie er anfing: bei den Kühen. Denn nach dem Abendessen unternehme sie nicht viel – nicht nur, weil es Stadel kaum Möglichkeiten gibt.

Der Kontrast zur Millionenstadt Prag macht der 22-Jährigen nichts aus: "Es ist klein, aber es ist gut, dass hier so viel Natur ist." Besonders die Müdigkeit verhindere ein langes Abendprogramm: "Den ganzen Tag an der frischen Luft zu sein, strengt schon sehr an", sagt Sonja Schneider-Wild. Maria schlage sich sehr gut, besonders da sie sonst noch keine Erfahrungen in der Landwirtschaft habe. Diese Erfahrungen gewinnt sie nun hier, außerdem verbessert sie ihr Deutsch und erhält ein Taschengeld. "Wir als Familie profitieren davon, weil wir andere Leute kennen lernen", sagt Schneider-Wild. Bisher seien viele Jugendliche auf dem Hof gewesen, die Dinge anders auf- und annehmen als eine junge Erwachsene. Ein Mädchen aus Rottweil kehrt alle drei Monate zurück – beim Kennenlernen war sie 13, jetzt werde sie 18. "Man kann die Jugendlichen auch begleiten, wenn sie das möchten", sagt Schneider-Wild.

Auf die Idee des landwirtschaftlichen Praktikums kam Zimova durch eine Freundin: Die habe das im Vorjahr gemacht und begeistert davon erzählt. "Ich wollte das auch probieren", sagt Zimova. Anfang August wurden die Schneider-Wilds angefragt, wenige Wochen später saß die 22-Jährige bereits im Fernbus nach Stadel. "Die Praktikanten sind dann während der Sommerferien für zwei Wochen da und leben mit uns", erklärt Schneider-Wild. Ihre Familie würde normalerweise nur die Sommerferien als Zeitraum anbieten, da sie dort mehr Zeit haben. In diesem Jahr kam ein Urlaub dazwischen, deshalb kam Maria Zimova erst Mitte September. Wegen der rund 80 Milchkühe sei man zeitlich zwar gebunden, könne sich dafür aber zwischendrin auch mal Zeit nehmen und örtliche Kultur sowie Spaß vermitteln.

Dabei zeigt sich auch Zimovas Händchen für Kinder: "Sie spielt sehr liebevoll mit Sophia, Lorena und Jonathan", sagt Sonja Schneider-Wild. Zimova selbst möchte nicht festlegen, was ihr am besten gefällt: "Ich mag alles." Nach Ende ihres Praktikums kommt ihre Mutter zu Besuch, dann möchte sie mehr von der Umgebung sehen. Am Samstag war sie bereits mit dem brasilianischen Au-pair-Mädchen Monique in Ravensburg, am Sonntag stand die Taufe von Schneider-Wilds Patenkind in Fischbach an. Dort konnte Zimova auch eine Kirche besichtigen, das habe sie sich gewünscht. Auch die Barockkirche Birnau steht noch auf ihrer Zielliste, bevor sie ab Oktober wieder studiert. Eine Rückkehr nach Stadel ist nicht ausgeschlossen und später wollen Schneider-Wilds Zimova auch in Prag besuchen kommen. Bis dahin werden sie noch einige neue Kontakte knüpfen: "Wir machen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder."

Landleben-live

Organisiert vom Evangelischen Bauernwerk in Württemberg werden mit dem Projekt "Landleben-live" seit vielen Jahren Praktikanten an Betriebe vermittelt. Laut der Projektverantwortlichen Veronika Grossenbacher waren es in den vergangenen Jahren zwischen 70 und 100 Jugendliche sowie junge Erwachsene pro Jahr. Der größte Teil der Jugendlichen komme aus eher städtischem Umfeld aus Baden-Württemberg oder auch anderen Bundesländern. Bei ausreichenden Sprachkenntnissen würden auch Jugendliche aus dem Ausland vermittelt.