Markdorf Kunstverein zeigt Arbeiten von Reinhard und Wolfgang Scherer

Der Markdorfer Kunstverein hat am Freitagabend seine jüngste Ausstellung in der Stadtgalerie eröffnet. Zu sehen sind Arbeiten von Reinhard und Wolfgang Scherer.

Markdorf (büj) Der Markdorfer Kunstverein hat am Freitagabend seine jüngste Ausstellung eröffnet, die erste in diesem Jahr. Reinhard und Wolfgang Scherer heißen die beiden Künstler, gebürtige Wangener. Radierungen zeigt der ältere der beiden, Wolfgang Scherer, Stahlplastiken und Stahl-Grafiken zeigt der jüngere, Reinhard Scherer. Sie seien ein sehr ungleiches Brüderpaar, sagte Juliane Nagy bei ihrer Einführungsrede. Freilich bezog sie sich dabei vor allem auf die von den Künstlern verwendeten Materialien: "Hier das besonders fragile Japan-Papier", so die Laudatorin, "dort der massive Stahl", den Reinhard Scherer zu bisweilen monumentalen Skulpturen zusammenschweißt.

Drum lohne sich ein Ausflug nach Wangen, erklärte Bürgermeister-Stellvertreter Dietmar Bitzenhofer. Er brach eine Lanze für die große Kreisstadt im Allgäu. Die sei an sich schon sehenswert – ebenso oder sogar beinahe mehr als Markdorf, so Bitzenhofer. Überdies stünden dort beeindruckende Stahlskulpturen Reinhard Scherers. Keineswegs für den öffentlichen Raum gedacht sind die Arbeiten von Wolfgang Scherer. Anschaulich beschrieb Kunsthistorikerin Juliane Nagy, wie der Künstler seine zumeist abstrakten Darstellungen dem zarten Papier aus Japan abringt – fortwährend auf der Hut sein müssend, beim Druck mit der Presse die zarten Strukturen des von ihm gewählten Bildträgers nicht zu zerfetzen. Dank großer Geduld, Umsicht und Erfahrung entstehen so die Gefüge aus bis zu zwei transparenten Lagen auf tragendem Büttenkarton.

Luzides fügt sich als gekratzte Spur zu mal darüber, mal darunter liegenden Flächen, bildet Kontraste. Solche Gegensätze, wie sie auch Reinhard Scherers stählerne Skulpturen zeigen mit Flächen, die zu quasi kristallinen Formen zusammengeschweißt sind. Gar nicht beständig, sondern flüchtig und doch überaus kontrastreich klang zusammen, was Katja Verdi und Gerhard Eberl auf Flöten und Trommeln spielten. Eindrucksvoll ihr von einer mittelalterlichen und einer neueren irischen Weise gerahmter Ausflug in die neu-asiatische Klangwelt, den Eberl auf einer Scherer-Skulptur trommelte, während Verdi spitz-helle Akzente einsprühte.