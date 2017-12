Markdorf Kreis prüft alternative Standorte für Volkshochschule

Die Volkshochschule muss in Markdorf umziehen. Der Gemeinderat entschied, dafür Räüume in der Poststraße 4, dem ehemaligen EP-Shop, anzumieten. Der Landkreis als Träger der VHS hat sich allerdings noch nicht für diesen Standort entschieden. Wie Pressesprecher Robert Schwarz sagte, würden Alternativstandorte geprüft.

Markdorf – Der Markdorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über den Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Volkshochschule Bodenseekreis (VHS) entschieden, und zwar im Gebäude Poststraße 4, dem ehemaligen EP-Shop. Der Kreis allerdings, Träger der VHS, hat sich bisher nicht für diesen Standort entschieden, erklärte Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamt, auf Nachfrage. Hintergrund seien die gestiegene Miete und die Kosten von 30 000 bis 40 000 Euro für die Umgestaltung und Einrichtung des Erdgeschosses für die Zwecke der VHS. „Wir prüfen gerade noch Alternativen“, sagte Schwarz.

„Der Grundgedanke in der Aufgabenverteilung ist, dass die Volkshochschule für die inhaltliche Seite zuständig ist und die Gemeinden vor Ort die Räume stellen“, erläuterte Schwarz. In der Regel würden dafür in den Gemeinden im Bodenseekreis Schulräume genutzt. Das Konstrukt in Markdorf, dass der Kreis extra Räume anmieten müsse, sei eine exotische Variante, sagte Schwarz. Ursache der besonderen Regelung ist, laut Bürgermeister Georg Riedmann, dass in der VHS in Markdorf zentral Computerkurse in einem separaten Raum angeboten werden, den die Gemeinde nur teilweise bezahlen will. „Insofern haben wir uns gefragt: Geht es auch anders?“, so Schwarz. Angesichts der Kostensteigerung sei dies legitim. Es sei auch im Kreistag schwer vermittelbar, warum in Markdorf eine Sonderregelung getroffen werde. Keine Stellungnahme gab es von Schwarz vor dem Hintergrund noch laufender Gespräche zu den Alternativen.

Der Gemeinderat hatte in nichtöffentlicher Sitzung am 19. September bereits beschlossen, „unter Abwägung aller Umstände“, wie es im Sitzungsprotokoll heißt, dem Abschluss eines Mietvertrags für die Räume in der Poststraße 4 ab 1. Dezember 2017 zuzustimmen. Gleichzeitig solle mit dem Landkreis für Zwecke der VHS ein Untermietvertrag ab 1. Januar 2018 über diese Räumlichkeiten abgeschlossen werden. Nach Auskunft von Schwarz gibt es noch keine Kündigung für die bisherigen Räume in der Ravensburger Straße und man wisse noch nicht, wann die VHS dort raus müsse. Das Gebäude soll nach den Planungen zum Rathausumzug in das Bischofsschloss im Spätherbst 2018 abgerissen werden, damit eine Baustraße für die Sanierung bzw. den Umbau von der Ravensburger Straße zum Hexenturm gebaut werden kann. Das VHS-Programm in Markdorf sei für das Frühjahr und den Sommer 2018 noch für die Ravensburger Straße geplant, erläuterte Schwarz. Bis März/April 2018 müsse feststehen, wo es weitergeht, denn dann stehe die Planung des Herbst- und Wintersemesters 2018/2019.

Nach den Angaben der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung am 5. Dezember beträgt die Kaltmiete der Räumlichkeiten in der Poststraße monatlich 1500 Euro. Die Laufzeit des Mietvertrages soll über zehn Jahre gehen. Von der Miete trage die VHS „nach nochmaliger Verhandlung“ statt 800 Euro monatlich 950 Euro netto und die Stadt 550 Euro. 6600 Euro Zuschuss jährlich sollen laut Beschluss des Gemeinderats im Markdorfer Haushalt ausgewiesen werden.

Kursangebot 2018

Im Jahr 2018 werden in Markdorf nach Auskunft von Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts, von der VHS Bodenseekreis in der Gehrenbergstadt voraussichtlich insgesamt 150 Kurse angeboten werden. Genau lassen sich Nutzerzahlen vorab nicht ermitteln, da die Kurse erst einmal zustande kommen müssen und die Teilnehmerzahlen unterschiedlich ist. Darunter sind zahlreiche Kurse in EDV und beruflicher Bildung sowie die Integrationskurse an fünf Tagen in der Woche. „Die Auslastung ist da“, sagte Schwarz. Ein großer Teil der Kosten von 30 000 bis 40 000 Euro beim Umzug in die Poststraße müsste für neue Computerausstattung ausgegeben werden. Dazu kommt der Brandschutz.