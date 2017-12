Markdorf Kleine Markdorfer bereiten sich auf den Nikolaustag vor

Kinder aus Markdorf erzählen, wie sie sich mit dem Nikolaus beschäftigen und wie sie den 6. Dezember in ihrem Kindergarten und ihrer Familie feiern. Und Mathias Brutsch verrät, warum er so gern das Gewand des Bischofs trägt, um als heiliger Nikolaus zu den Kindern zu sprechen.

Basteln, Lieder singen, in Rollen schlüpfen und in Büchern schmökern: das alles tun Markdorfs jüngste Bewohner, um sich auf den Nikolaustag vorzubereiten. Denn natürlich ist der 6. Dezember etwas ganz Besonderes für die Kinder. Die vierjährige Mia zählt schon die Tage. Sie erzählt: "Ich habe einen Adventskalender und weiß deshalb immer ganz genau, wie viele Male ich noch schlafen muss, bis der Nikolaus kommt."

Um die Wartezeit ein wenig zu überbrücken, sind die kleinen Markdorfer im Leimbacher Kindergarten St. Josef kreativ. Erzieherin Patricia König erklärt: "Die Kinder haben gerade täglich die Möglichkeit zu basteln. Wir haben einige Vorschläge vorbereitet, aber die Kinder können natürlich auch eigene Ideen umsetzen." Die fünfjährige Ann-Kathrin war besonders kreativ. Sie sagt: "Ich habe heute Morgen eine Nikolausmaske gebastelt. Das war meine eigene Idee!" Ihre Freundin Emma hat einen Nikolaus aus einer Klopapierrolle gemacht. Die Vorschülerin erklärt: "Das war gar nicht so schwer. Ich werde den Nikolaus meinen Eltern schenken."

Bei den meisten Kindergartenkindern kommt der Nikolaus nicht persönlich vorbei, sondern überbringt seine Gaben heimlich, wie damals in Myra. "Ich stelle am Abend immer meine Stiefel vor die Tür und putze sie sehr ordentlich", erzählt der sechsjährige Finn. Bei manchen Kindern, wie beim sechsjährigen Jakob, kommt der Nikolaus aber auch nach Hause. Er erzählt: "Der Nikolaus weiß dann immer ganz genau, was ich im vergangenen Jahr alles Gutes und Schlechtes gemacht habe."

Neben dem Basteln legen die Erzieherinnen der Mäusegruppe Wert darauf, die Geschichte und vor allem die Werte des heiligen Nikolaus' immer wieder mit den Kindern zu wiederholen. Erzieherin Patricia König erklärt: "Wir haben den Kindern die Legende des Nikolauses anhand eines Bilderbuches erzählt. Außerdem singen wir Lieder zu diesem Thema und machen Kreis- und Rollenspiele mit den Kindern." Man habe sich dazu entschieden, das Thema Helfen und Teilen, das mit den Kindern an St. Martin bearbeitet wurde, in der Nikolauszeit noch einmal zu vertiefen. Die kleine Mia hat sich das zu Herzen genommen. Die Vierjährige erklärt: "Wenn ich höre, wie nett der Nikolaus war und wie viel Gutes er getan hat, möchte ich auch netter und lieber zu den anderen Kindern sein."

Im Kindergarten St. Martin in Ittendorf vermittelt ein Puppenspiel den Kindern die Geschichte des heiligen Nikolaus'. So kennen die Kinder die Legende schon, wenn Mathias Brutsch am heutigen Nikolaustag als Nikolaus verkleidet in den Kindergarten kommt. Der 46-Jährige schlüpft seit mehreren Jahren in die Rolle des Bischofs. "Für mich ist das ganze sehr stark mit Kindheitserinnerungen behaftet. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich das Kostüm anziehe."

An diese Aufgabe ist der Aushilfsnikolaus durch seine Frau gekommen. Denn Vanessa Brutsch arbeitet als Erzieherin im Kindergarten St. Martin. Für Mathias Brutsch ist der Besuch im Kindergarten jedes Jahr eine tolle Erfahrung. Er erzählt: "Es ist spannend zu sehen, wie sonst aufgedrehte Kinder sehr ruhig werden. Man merkt ihnen an, dass sie Respekt haben." Mathias Brutsch möchte den Kindern aber keine Angst machen. Er versichert: "Die Freude soll natürlich überwiegen und es soll für alle Kinder ein schöner Tag sein."