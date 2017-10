Markdorf Klassik, die unerhörte Frische gewinnt: Klavier-Quintett im Bischofsschloss

"klangwelt Rittersaal" bietet ein Konzert mit einem jungem Klavier-Quintett. Und das beweist, dass Reife keine Frage des Lebensalters ist, sondern der Technik – und die beherrschen die fünf zweifellos.

Er hatte es versprochen. Als Armin Bischofberger, Vorsitzender des Vereins "klangwelt Rittersaal", das Publikum zum jüngsten Kammerkonzertabend unterm Dach des Markdorfer Bischofsschlosses begrüßte, da sprach er von guten Gründen, sich auf den Auftritt des jungen Quintetts zu freuen, das der Verein eingeladen hatte. Eine Pflichtübung des Veranstalters war das freilich nicht. Denn Camila del Pozo (Oboe), Julia Guhl (Klarinette), Stéphane Böhlingen (Klavier), Valentin Eschmann (Horn) und Robert Oros (Fagott) bewiesen vom Auftakt an vor allem eines: Reife ist keine Frage des Lebensalters. Reife ist zunächst eine Frage der Technik, sodann aber des Sich-Einfühlen-Könnens – in die komplexe Struktur einer Komposition und den sie rahmenden Kontext.

Letzteres scheint insbesondere bei Stücken wie den nun am Sonntag vorgebrachten besonders schwierig. Handelte es sich doch um Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Mithin scheint alles irgendwie immer schon vertraut, jede Wendung bereits so oder etwas anders gehört. Und doch gelang es dem Quintett, Neues herauszuschälen. Wendungen genau so zu spielen, dass sie immer noch überraschten. So als wäre diese Musik gerade erst geschrieben worden. Da leuchtet plötzlich eine Klavierphrase im dritten Satz des Beethovenschen Es-Dur Quintett Opus 16 auf – von Stéphane Bölingen so gespielt, dass selbst Beethoven gestaunt hätte. Eben darin scheint die Kunst zu liegen: in der unerhörten Selbstverständlichkeit, mit der immer wieder in Erstaunen versetzenden Art, mit der das vermeintlich Vertraute als etwas Nie-Gehörtes überrascht.

Beispiele dafür wären durchaus noch weitere zu nennen. Auch aus dem Spiel von Camila del Pozos Oboe, Julia Guhls Klarinette, Valentin Eschmanns Horn und Robert Oros Fagott. Einer jeder, einem jeden ward hinlänglich Gelegenheit gegeben, aus der Fülle an Einfallsreichtum der beiden Komponisten diese und jene Besonderheit zu greifen, sie aufknospen zu lassen – vertraut und doch überraschend. Vom schönen zudem erstaunlich präzisen Einklang des Quintetts muss gar nicht gesprochen werden. Der war gleichfalls selbstverständlich.