Markdorf Kirchengeläut schweigt bis zum Karsamstags-Gloria

Markdorfer Ministranten pflegen die uralte Tradition des Ratschens. Auf dem Turm der Pfarrkirche St. Nikolaus werden die Ratschen aus Holz bedient.

Jack muss nicht lange überlegen, als ihn Simone Pones fragt, ob er gleich mit hochgeht auf den Kirchturm. Seinen roten Ministranten-Talar müsse er dann aber wieder ausziehen, legt ihm die Mesnerin nahe. Schließlich sei es auf der Treppe und dort, wo die Ratschen stehen, alles andere als sauber. Nach Herzenslust lärmen – und das auch noch mit offizieller Billigung, das ist es wohl, was Jack vorm Karfreitag-Gottesdienst auf den Turm der St.-Nikolaus-Kirche lockt. "Zum dritten Mal jetzt", erklärt der Elfjährige.

In Österreich gehören sie zum immateriellen Kulturerbe. Jene Ratschen, Klappern, Räppel oder – hier in Markdorf – Rätschen, die von Gründonnerstag bis Karsamstag das Glockenläuten ersetzen. Denn dann herrscht sowohl auf dem Turm droben Stille – abgesehen vom Stundenschlag – wie auch im Chorraum, wo das Tintinnabulum, das Altarglöckchen durch eine Klapper ersetzt wird.

Seit wann in Markdorf die Gläubigen an Karfreitag mit hölzernen Ratschen zum Gottesdienst gerufen werden, das weiß Mesnerin Pones nicht zu beantworten. Aber sie kann sich erinnern, dass auch sie in ihrer Jugend mitgeholfen hat, beim knatternden Spektakel auf dem Kirchturm. Und Andreas Beck, der das halbe Dutzend Ministranten hoch begleitet, um zum besseren Gehörtwerden die Fenster auszuhängen, der kennt auch den Namen des Erbauers jener großen Ratschen. Getischlert hat die Harald Moser.

"Ihr braucht Euch nicht zu beeilen", sagt Beck den Ministranten. Auch bei langsamem Kurbeln lassen die Nocken auf der Welle die Ratschen-Federn sehr laut klappern. Ein guter Rat. Der indes nur kurz beherzigt wird. Dann hat das grelle Schnattern der Lärminstrumente die Kinder mitgerissen. Sie drehen und kurbeln aus Leibeskräften. Quasi bis zur Erschöpfung – und lassen dann den Nächsten ans Lärm-Instrument.

Woher das Ratschen kommt? Pfarrer Ulrich Hund kann vorerst nur vermuten. "Vielleicht", so überlegt er in der Sakristei, "vielleicht gibt es da ja auch eine Verbindung zur Fastnacht." Denn auch da wird Krach gemacht. Geschnellt, geklappert und geratscht, was das Zeug hält. Dieser Gedanke liegt nahe. Denn geratscht und laut geklappert wird auch an Purim, dem bei den Juden gefeierten Freudenfest, an dem sich die Gemeinden in den Synagogen über die Errettung vor ihrer Auslöschung durch die Perser erinnern – und ihre Widersacher laut verlachen.

Andererseits gibt es in der christlichen Gedankenwelt die Vorstellung, dass die Glocken beziehungsweise deren Zungen, die Klöppel – gewissermaßen als menschenähnliche Wesen – von Gründonnerstag bis Karsamstag nach Rom reisen. Um den Papst zu treffen – mit ihm Milchbrot zu speisen, bei ihm zu beichten oder aber, um dort Ostereier abzuholen. Die Volkskundler kennen viele Variationen. Für Simone Pones jedoch schweigen die Glocken, "weil in diesen Tagen der Trauer, der Einkehr ja auch die Orgel verstummt ist".