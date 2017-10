Markdorf Kirchenchor und Orchester beeindrucken mit "Saul"

Bei der Aufführung von Georg Friedrich Händels "Saul" lässt Dirigent Christian Ringendahl Sänger und Orchester glänzen. Nach dreieinhalb Stunden gibt es tosenden Beifall für die monumentale Aufführung.

In diesem Jahr, da Markdorf seine erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren feiert, wollte der Kirchenchor St. Nikolaus nicht hinter anderen Vereinen zurückstehen. Sein Geschenk an die Bürger: Der Chor führte am Sonntag "Saul" auf, das Oratorium von Georg Friedrich Händel. Die Leitung lag bei Kirchenmusiker Christian Ringendahl, der außer seinem Kirchenchor auch ein eigens für "Saul" zusammengerufenes Barock-Orchester dirigierte.

Händels Opus 53 ist in jeder Beziehung monumental. Vom Stoff her, indem es an den alttestamentarischen König erinnert, der den großen Schritt vom Stammes- zum gesamtisraelitischen Volkskönig vorbereitet. Von den Figuren her, indem das Oratorium Saul und David, zwei bedeutsame Charaktere aus der Bibel, zu Widersachern macht. Und von dem zu betreibenden Aufführungs-Aufwand her betrachtet, ist Händels Saul ebenso monumental wie von seiner Länge. In Markdorf brauchte es fast dreieinhalb Stunden. Das ist beachtlich. Noch beachtlicher ist jedoch, dass weder Chor noch Orchester Spuren der Ermüdung zeigten. Ob dies an Händels zum Schluss hin immer mitreißender wirkenden Komposition liegt oder ob es an Christian Ringendahls ausgiebiger Vorbereitung liegt, soll hier nicht entschieden werden. Festzuhalten bleibt: Der Chor strahlte bis zur letzten Note. Und danach – das heißt nach etlichen, sehr langen Sekunden – erklang ein Aufatmen seitens des Publikums, für das sich die sorgsam aufgebaute Spannung bis zum Schluss gehalten hatte. Erst dann brach sich ein Beifall Bahn, der ebenfalls monumentale Dimensionen erreichte.

Was noch zu loben ist: Zunächst der schöne Einfall, dass Elisa Ringendahl vorab eine Einführung gab. Für die weniger Bibelfesten skizzierte sie das Geschehen. Jenen Hintergrund aus dem ersten Samuel-Buch, der die Eifersucht König Sauls auf den Sieg des Hirtenjungen David über Goliath, den Philister-Krieger, schildert, außerdem die sich anschließenden Lieben und Kabalen. Außerdem ging Elisa Ringendahl auch auf die wirtschaftlichen Zwänge ein, die den Musik-Unternehmer Händel dazu bewegt haben, von seinen immer unrentableren Opern-Projekten aufs Fach der Oratorien umzusteigen. Und Elisa Ringendahl erfüllte die Rolle trefflich, die Händels einst sich selbst zugeschrieben hatte: Im Saul mit Orgel-Passagen zu brillieren.

Warum Händel sein Londoner Publikum so begeistert hat, machte der Chor ohrenfällig. Der nämlich sang, was das Volk sah. In London englisch, in Markdorf auf Deutsch – was die Handlung durchaus eingängiger macht. Hinzu kommen Arien und Duette, die einen um seine Sinne gekommenen Saul (Manuel Kundinger) zeigen. Die Sauls Sohn Jonathan (Marcus Ullmann) sehr geschmeidig über Freundschaft singen lassen. Die David (Pia Buchert) als lichten Helden inszenieren. Und die Königstochter Michal (Stephanie Bogendörfer) mit warmem Schmelz, aber Merab (Ylva Steinberg), ihre Schwester, mit schneidender Schärfe als schlimme Intrigantin erscheinen lassen. Kurzum: Der Markdorfer "Saul" war ein monumentaler Genuss.

Die Mitwirkenden

Stephanie Bogendörfer, Sopran; Ylva Sofia Stenberg, Sopran; Pia Viola Buchert, Mezzosopran; Marcus Ullmann, Tenor; Manuel Kundiger, Bass; Kirchenchor St. Nikolaus; Elisa Ringendahl, Orgel; Stéphane Bölingen, Cembalo; Alexander Brutsch, Monika Beck, Klaus Marquart, Antonia Angelone, Miruna Falan, Pamela Rachel, Hanne Garten – Violine; Annegret Kuhlmann, Susanne Weis – Viola; Katharina Buschhaus, Bernhard Suhm – Cello; Uli Schmidt-Haase – Kontrabass; Robert Oros – Fagott; Gisela Feifel-Vischi, Nicholas Charkviani – Oboe; Florian Keller, Christian Verdi – Trompete; Claus Furchtner – Pauke/Carillon; Christian Ringendahl – Dirigat (büj)