Markdorf Kirchenchor überzeugt mit Darbietungen in Ostermesse

Der Markdorfer Kirchenchor hat am Ostersonntag in der Pfarrkirche St. Nikolaus die Schubert-Messe und ein Stück aus Händels "Messias" in gewohnt überzeugender Qualität dargeboten.

Der Kirchenchor hat am Ostersonntag zum Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche die "Missa in B" von Franz Schubert gesungen. Darüber hinaus gab der Chor Georg Friedrich Händels "Hallelujah" aus dessen Oratorium "Messias". Die Solo-Partien sind von Ornella Lapadula, Daniela Weiß, Ulrich Frey und Andreas Kienzler gesungen worden. Johannes Tress, seit wenigen Wochen neuer Kirchenmusiker in Markdorf, dirigierte den Chor und das begleitende Projektorchester.

So zurückhaltend die Streicher begonnen hatten, so nachdrücklich setzte die Pauke ein. Sie bereitete gewissermaßen den Boden für dies ungezügelte Strahlen, das die Trompeten anschließend entfachten. Heller und immer heller ergleißten sie. Und wurden am Ende doch überstrahlt vom Jubel, von diesem unfassbaren Frohlocken, dem unvergleichlichen "Hallelujah", das Georg Friedrich Händel vor etwas mehr als 275 Jahren in London geschrieben hat. Ein Glanzstück in jeder Beziehung – und ein musikalisches Kleinod im Repertoire des Markdorfer Kirchenchors, welches er nun neuerlich aufpoliert hat. Aus dem Bestand bedient hat er sich jedoch auch mit Schuberts "Missa in B". Jener Komposition, die weit eher an kirchenmusikalische Traditionen anknüpft, als den Sprung des jungen Romantikers in die Romantik wagt. Schubert kommt bei diesem Stück ohne großartige Effekte, Dramatik und gewagte Kontraste aus. Und der Kirchenchor meistert die grundsolide Messe mit gewohnter Souveränität.

Von Neuanfängen war oft die Rede beim Gottesdienst, dessen von Vikar Johannes Treffert gehaltene Predigt natürlich um das Ostergeschehen kreiste. Von jener Beklommenheit, ja Erschütterung, in der sich die Jünger so wie alle Gläubigen nach Jesu' Kreuztod befanden, kann in Bezug auf den Kirchenchor keineswegs die Rede sein, stellt der Wechsel des Leiters im Vergleich zum Ostergeschehen kaum einen nennenswerten Bruch dar. Im Gegenteil: Es deutet sich schöne Kontinuität an. Kontinuität in einer die Gottesdienstbesucher hellauf begeisternden Qualität. Sodass sie frühzeitig applaudierten – noch bevor der Segen ausgesprochen war.