Markdorf Kirchenchor St. Nikolaus: Intensive Proben für Oratorium "Saul"

Der Kirchenchor St. Nikolaus bereitet sich seit Fronleichnam auf sein großes Konzert "Saul" von Georg Friedrich Händel am 15. Oktober vor, dann musizieren die Sänger mit Profis aus ganz Deutschland. Eine gemeinsame Probe gibt es aber erst einen Tag vorher – Spannung statt Anspannung nennen das die Organisatoren.

In der St. Nikolaus-Kirche kündigt sich etwas Großes an: Seit Mitte Juni proben die rund 50 Sänger des Kirchenchors St. Nikolaus, damit am Sonntag, 15. Oktober, das Oratorium "Saul" von Georg Friedrich Händel erklingt. Es ist ein eingängiges, abwechslungsreiches Stück, verspricht Kirchenmusiker Christian Ringendahl. Entsprechend der Barockzeit werde es festlich, weshalb das Stück "Saul" ideal zum 1200-Jahr-Jubiläum Markdorfs passe. Neben rund 70 Sängern wird ein Projektorchester spielen, dazu singen fünf professionelle Solisten. Beginn ist um 17 Uhr, ab 16.30 Uhr wird Musikwissenschaftlerin Elisa Ringendahl kurz in das Werk einführen.

Die erste gemeinsame Probe ist erst am Tag vor dem großen Konzert. Aufregung zeigen Tanja Mutschler, Vorsitzende des Kirchenchors, und Ringendahl dennoch nicht. Sie sprechen von Spannung statt Anspannung: "Es ist immer erstaunlich, welch gute Ergebnisse man mit so wenig Probenzeit erzielt", spricht Ringendahl aus langjähriger Erfahrung. Organisatorisch und finanziell sei das auch gar nicht anders möglich, die professionellen Musiker stammen aus Städten wie Hannover oder München. Die rund 15 Gastsänger verstärken den Kirchenchor teils seit vielen Jahren und kommen aus dem gesamten Bodenseeraum.

Bis zum Konzertwochenende proben alle Bestandteile des musikalischen Gesamtwerks für sich: Der Kirchenchor ist seit Fronleichnam damit beschäftigt und probt seit Ende der Sommerferien wieder jeden Donnerstag. Bereits vor den Sommerferien haben alle Beteiligten die Noten erhalten. "Eine gute Vorbereitung ist unabdingbar", sagt Ringendahl, daher ist für Samstag ein kompletter Probentag geplant. Und doch sei es jedes Mal eine kleine Überraschung, wie das Gesamtwerk erklingt. Bei den Proben wird der Chor von Klaviermusik begleitet, beim Konzert kommen auch Streicher, Oboen, Trompeten und Pauken sowie ein Cembalo und Orgel dazu. Auch die Raumakustik einer vollbesetzten Kirche verändere den Effekt. Inhaltlich geht es in den drei Akten des Stücks um die Geschichte von König Saul und nicht um den Apostel Saulus, betont Ringendahl.

Karten

Für das Oratorium "Saul" des Kirchenchors St. Nikolaus am 15. Oktober ab 17 Uhr werden ab Samstag, 30. September, Karten verkauft. Die Tourist-Info hat dafür 10 bis 13 Uhr geöffnet. Öffnungszeiten sind sonst wochentags 9 bis 12 Uhr. Am Samstag, 7. Oktober, gibt es Karten von 9 bis 12 Uhr bei der Alten Kaplanei im Hexenturm. Karten kosten 24 Euro für das Mittelschiff (ermäßigt 19 Euro) und 19 Euro für Seitenschiffe (16 Euro). Abendkasse ab 16 Uhr. Solisten sind YvlaStenberg (Sopran), Stephanie Bogendörfer (Sopran), Pia Buchert (Alt), Marcus Ullmann (Tenor), Manuel Kundinger (Bass).