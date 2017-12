Markdorf Kindergarten St.Josef: Kleinkinder erobern ihr neues Domizil

In Leimbach sind die modularen Ausweichräume in Betrieb genommen worden. Hier sind 20 Plätze für U 3-Jährige enstanden, die bis im April voll belegt sind. Die Erzieherinnen und Eltern sind von den Räumen begeistert und auch der Nachwuchs fühlt sich wohl.

Markdorf-Leimbach – Zugegeben, wenn man vom Haupthaus des Kindergartens St. Josef auf die modularen Ausweichräume, die auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle stehen, zuläuft, dann sehen diese von außen wenig einladend aus. Doch sobald man die Tür öffnet, befindet man sich in einem wunderschönen Gebäude. Alles ist neu, hell, großzügig gestaltet, geräumig und freundlich. Schon tapst einem im Flur das erste Kind mit einem Strahlen im Gesicht entgegen und verschwindet im Spielzimmer der "Schmetterlinge".

Vor einigen Tagen ist Erzieherin Katharina Lissner mit ihrem Team und den Kindern umgezogen. Zuvor waren sie seit Start des Kindergartenjahres noch im Bewegungsraum des Haupthauses untergebracht gewesen. "Daher konnten wir nicht direkt alle Kinder gleichzeitig aufnehmen", erklärt Lissner. In den beiden neu gegründeten U 3-Gruppen – neben den "Schmetterlingen" sind das die "Schnecken" – ist insgesamt Platz für 20 Kinder. Ab Januar werden es 17 Kinder sein, im April 20 Kinder. Das Besondere an den beiden Gruppen: Die Kinder kommen aus dem gesamten Stadtgebiet. Von den derzeit 13 Kindern sind acht aus Markdorf. "Die Eltern sind alle froh und glücklich", sagt Lissner. Ob die Kleinkinder später mit über drei Jahren in den Leimbacher Kindergarten gehen oder in einen Markdorfer, ist derzeit noch offen.

Katharina Lissner arbeitet seit einigen Jahren in Leimbach, hat den Neubau miterlebt und in dieser Übergangszeit ebenfalls die Kinder in modularen Ausweichräumen betreut. "Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und so habe ich mich gerne freiwillig gemeldet, als es um die Besetzung der Stellen ging", so Lissner, die stellvertretende Leiterin des Kindergartens St. Josef ist und zuständig für das "Nebenhaus" und die Kleinkindgruppen. Im Haupthaus gibt es bereits eine U 3-Gruppe mit zehn Kindern. Lissner betont, dass man ein separates Haus sei, es aber viele Verbindungspunkte gibt. "Die Nachfrage für diese Altersgruppe hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen", berichtet Katharina Lissner. Die Kinder sind zwischen ein und zwei Jahre alt und werden täglich entweder von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr oder von 8 Uhr bis 15 Uhr betreut.

In den modularen Ausweichräumen gibt es zwei große Gruppenräume, einen Schlafraum, einen Sanitärbereich mit Wickeltischen sowie einen Essraum mit offener Küche. Mit der Einrichtung der Kindergärten in den vergangenen Jahren stieg der Erfahrungswert bei Betreuungsteam. Dazu Lissner: "Wir haben uns zum Beispiel für niedrige Tische entschieden und kleine Gruppen. So ist es familiär".

In der Mitte des Flures befindet sich ein großer Bereich, der beispielsweise für den Morgenkreis genutzt wird. "Wir fühlen uns alle sehr wohl und die Kinder haben sich schnell eingewöhnt", so Katharina Lissner. Der Tag beginnt mit dem Morgenkreis und Frühstück, es folgt das Freispiel und dann geht es raus ins Freie. Es folgt das Mittagsessen, das von der Spitalküche geliefert wird und anschließend wird geschlafen. "Wir sind gut strukturiert", sagt Lissner.

Modulare Ausweichräume

Da die Stadtverwaltung mehr Angebote für die U 3-Betreuung schaffen muss, hat sich der Gemeinderat für die Einrichtung von zwei Kleinkindgruppen in modularen Ausweichräumen in Leimbach entschieden. Diese sollen für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren genutzt werden. Die Kinder kommen aus dem gesamten Stadtgebiet.

Entlastung soll die Erweiterung im Kindergarten St. Elisabeth bringen, hier sind zwei U 3-Gruppen geplant. In Markdorf-Süd soll einer neuer Kindergarten gebaut werden. Hier könnten in einem ersten Realisierungsschritt ab 2020 zwei U 3-Gruppen und eine Ü 3-Gruppe entstehen. In der diesjährigen Kindergartenplanung weist die Stadt 92 U 3-Betreuungsplätze in Kinderkrippen aus. Wer sein Kind anmelden möchte, sollte dies mit einem sechsmonatigem Vorlauf in seinem Wunschkindergarten vor Ort machen. Dann übernehmen die Leiterinnen je nach Belegungszahlen die Koordination. Jeweils im Februar und im Oktober wird eine Verteilung festgelegt. (shn)