Markdorf Kinderbetreuung: Viele Eltern wünschen sich vor allem Flexibilität

Ein neues Betreuungskonzept soll für die Jakob-Gretser-Schule erarbeitet werden, um die bestehenden doppelten Betreuungsformen (Ganztagesgrundschule und Hort-Betreuung) zusammenzuführen. Doch was wünschen sich die Eltern? Beispielhaft sagen zwei Mütter ihre Meinung: Bibiana Brauchle und Christine Mann.

Die 36-jährige, selbstständige Rechtsanwältin Bibiana Brauchle hat einen sechsjährigen Sohn, der in die erste Klasse geht. Sie nutzt die in die Grundschule integrierte Hortbetreuung, die flexible Nachmittagsbetreuung. Christine Mann ist Gymnasial-Lehrerin. Die 46-Jährige hat drei Kinder, wobei ihrer jüngsten Tochter, fünf Jahre alt, mit dem kommenden Schuljahr auf die Jakob-Gretser-Schule gehen wird, und ihre neunjährige Tochter dort die dritte Klasse besucht. Ihr ältestes Kind, zehn Jahre alt, hat die Grundschule bereits verlassen. Christine Mann nutzt aktuell keine der bestehenden Betreuungen an der Schule, was sich aber ändern wird: "Ich muss im nächsten Jahr vier Stundenpläne miteinander koordinieren, die der drei Kinder und meinen."

"Ich hätte gerne eine Betreuung, die so umfangreich wie nötig und so gering wie möglich ist", sagt Christine Mann. Dies bedeute: Wenn ihr die eigene Betreuung ihrer Kinder möglich sei, wolle sie diese auch selbst zu Hause machen – sie will dann keine schulische bzw. städtische Betreuung in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund sei ihr ein möglichst flexibles Angebot wichtig, wenn sie aufgrund zeitlicher Überschneidungen eine Betreuung in Anspruch nehmen müsse. Konkret bedeute dies, dass sie "auf keinen Fall" ein Konzept mit einer verbindlichen Anmeldung ihrer zwei Töchter zur Betreuung für jeden Schultag wolle. Gegen eine verbindliche Anmeldung für ein Schuljahr für bestimmte Betreuungszeiten habe sie keine Einwände. Diese Betreuungsleistung würden beide selbstverständlich auch bezahlen, was je nach Einkommen, ähnlich wie bei den Kindergartengebühren, sozial verträglich gestaltet sein sollte. Die Buchung einzelner Tage mit unterschiedlichen Abholzeiten sei beim Hort gegenwärtig möglich, ergänzt Bibiana Brauchle: "Das ist ja gerade das Tolle." Christine Mann: "Dieses flexible Modell ist am ansprechendsten. Es macht für mich keinen Sinn, meine Kinder beispielsweise für vier Tage bis 16 Uhr anzumelden, wenn ich an drei Tagen daheim bin." Es gehe hier um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die nicht bedeute, die Kinder möglichst lange Fremdbetreuen zu lassen und viel zu arbeiten, sondern Flexibilität erfordere. "Ein starres Konzept geht an der Lebenswirklichkeit von arbeitenden Müttern vorbei", sagt Christina Mann. "Wenn man nur die Wahl von ganz oder gar nicht hat, geht dies immer zu Lasten der Kinder", ergänzt Bibiana Brauchle.

"Die Flexibilität ist aber nicht der einzige zentrale Punkt, der aus unserer Sicht für den Hort spricht", erläutert Bibiana Brauchle. Es gehe auch darum, den Kindern jenseits des starren Unterrichtssystems Möglichkeiten der Entfaltung zu geben, so beispielsweise die Angebote in der flexiblen Nachmittagsbetreuung mit verschiedenen Spielen, Basteln, Backen oder einfach nur freiem Spielen, um die eigene Kreativität zu entdecken und zu nutzen, soziale Kompetenz zu entwickeln oder auch einfach nur auszuruhen nach dem Frontalunterricht. Und auch, um nach der Schule anderen Aktivitäten nachzugehen, wie in Vereinen. "Kinder lernen nicht nur dadurch, dass jemand vor ihnen steht und sagt, so wird's gemacht", sagt Bibiana Brauchle: "Kinder lernen durchs Ausprobieren, durch sozialen Kontakt mit anderen Kindern, auch unterschiedlichen Alters, um beispielsweise Konflikte zu lösen, im Team zu arbeiten und Gemeinschaft zu erleben." Das sieht auch Christina Mann. Kinder bekämen in starren Systemen teilweise "abtrainiert" aus eigenem Antrieb etwas zu machen.

Ein weiterer Aspekt sei, so Bibiana Brauchle, dass im Hort ausgebildete Erzieher eingesetzt werden, in der Ganztagesgrundschule würden dagegen viele ehrenamtliche Jugendbegleiter die Kinder betreuen, aber ohne pädagogische Ausbildung. Zudem seien die festen, jetzigen Horträume, zumindest für ihren Sohn, so etwas wie ein Teil des Zuhauses. "Geborgenheit" ist für beide von entscheidender Bedeutung und nicht "Aufbewahrung".

So sehen die Planungen der Stadtverwaltung aus:

Nach Auskunft von Bürgermeister Georg Riedmann ist die Stadtverwaltung im Gespräch mit dem Elternbeirat und der Schule. Aktuell gebe es eine Umfrage bei den Eltern und künftigen Eltern der Grundschüler, die in den nächsten Wochen in die Auswertung gehen soll. Im Gemeinderat solle dies sicher vor den Sommerferien diskutiert werden. Klar machte Riedmann, dass eine Ganztagesschule keine Flexibilität biete, hier bestehe für angemeldete Kinder Schulpflicht. Flexiblen Betreuungsbedarf werde die Stadt aber ergänzen, ob dies nun Hort oder anders genannt werde.

Bezüglich der Um- und Neubaumaßnahmen an der Jakob-Gretser-Schule sagt Riedmann, die Verwaltung gehe davon aus, dass man für einen Großteil der Schüler Betreuung brauche. Dies sei schon so konzipiert. Es sei hierbei relativ unerheblich, ob es schulische oder städtische Betreuung sei. Im Januar habe es eine Auftaktbesprechung mit den Planern, der Architektenwerkgemeinschaft Weinbrenner, Single, Arabzadeh aus Nürtingen, Schul- und Gemeinderats- und Elternbeiratsvertretern gegeben. Ein Zeitplan sei noch nicht fertig. Unter anderem geht es hier noch um Fördergelder. (wex)