Markdorf Kerzenzieher und Dachs-Felle

Der Mittelalter-Markt in der Marktstraße: Eindrücke vom Handwerker-Markt des "Seehaufens" in der Obertorstraße.

Grimmig schaut er drein. Jener Krieger unter tief über die Brauen gezogenem Helm mit dem Nasenschutz, der das Sehen bestimmt nicht gerade erleichtert. Immer wieder bleibt er stehen in der Obertorstraße – und schaut sich um. Doch sind es keine Feinde, nach denen er Ausblick hält. Was der Schwertträger sieht, sind friedliche Handwerker. Auf der gesamten linken Straßenseite haben sie Stände, Buden errichtet. Steinmetze, Gerber, Weber, Kerzenzieher führen ihr Geschäft ebenso vor wie Spinnerinnen, Korbmacher, Schnitzer oder Zinngießer. Dazwischen Gaukler, Musikanten, Puppenspieler, Magier, die ihr Publikum in Staunen versetzen. Und all das lockt keineswegs nur flanierende Krieger, sondern auch deren Begleiterinnen – außerdem aber und vor allem: zahlreiche Markdorfer sowie Mittelalter-Marktbesucher aus der ganzen Region.

"Würden sie bitte von meiner Schleppe heruntergehen?", bittet artig das Fräulein, auf dessen Rock sich eine unachtsame Marktbesucherin gestellt hat, als sie sich beim Kerzenhändler nach der Haltbarkeit von Bienenwachs erkundigt. "Hält ewig", gibt Lichtzieher Christoph Stuckmann zur Antwort. Einen irritierten Blick erntet das beschleppte Fräulein. Wer rechnet schon mit soviel Textil auf der Straße?

Nicht rechnen darf, wer altes Handwerk vorführt. Das erklärt Marlies Schellinger. Sie handelt mit Fellen. Dachs, Schaf, Wildschwein, Fuchs schon nicht mehr, dafür aber Kaninchen und Damm-Wild liegen und hängen in ihrer Auslage. Sie selbst näht an einem Bommel aus Fell. "Für die Mütze oder einfach nur zum Kuscheln", erläutert Marlies Schellinger. Sie ist seit 2005 beim Seehaufen. Beim großen Gaukel-Fest im Jahr davor anlässlich der Stettener 1250-Jahrfeier habe sie Gefallen an dem historischen Treiben gefunden. Und jedes Mal, wenn sie mitfährt zu einem der Seehaufen-Trosslager stelle sich der selbe Effekt ein. "Man taucht weg aus seinem Alltag, erlebt etwas ganz, ganz Anderes", erklärt sie. So anders sogar, "dass drei Tage Seehaufen-Lager wie 14 Tage Urlaub sind." Weshalb die Einnahmen beim Fellverkauf dann allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen.