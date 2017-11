Markdorf Keine Experimentelle in Markdorf mehr

Zu teuer: Der Kunstverein entscheidet sich gegen eine erneute Teilnahme an der jährlichen regionalen Kunstaktion.

Markdorf – Der Markdorfer Kunstverein nimmt Abschied. In kommenden Jahr will er sich nicht mehr an der dann stattfindenden Experimentellen beteiligen. Das teilte der Vorsitzende Bernhard Oßwald am Donnerstagabend bei der jüngsten Hauptversammlung mit. Die Markdorfer Beteiligung an der alle zwei Jahre auszurichtenden Experimentellen, führte Oßwald aus, "kostet uns immer richtig viel Geld". Von rund 7000 Euro, die an Titus Koch, den Randegger Kunstsammler, Galeristen und Initiator der Experimentellen, zu entrichten seien, hatte zuvor Johanna Bischofberger in ihrem Kassenbericht gesprochen. Weitere 1500 Euro fielen 2016 in der Stadtgalerie selber an, wo der Kunstverein die Arbeiten von acht an der Experimentellen teilnehmenden Künstlern zeigte. "Und wir haben keinen Einfluss auf die Auswahl", führte Bernhard Oßwald weiter aus. Was von wem wo ausgestellt wird, lege Experimentellen-Macher Titus Koch fest. Dass sich nach viermaliger Teilnahme des Kunstvereins von 2010 bis 2016 mit dem Abschied von der Experimentellen kein qualitativer Rückschritt in der Stadtgalerie einstellen werden, das versicherte Oßwald den Kunstvereinsmitgliedern mit Nachdruck.

Für das kommende Jahr kündigten die Mitglieder des Vorstands fünf Ausstellungsprojekte an. An vier davon sind namhafte Künstler beteiligt. Trotz mangelnder Berühmtheit überzeugen die Maler der im Mai und Juni stattfindenden Intermezzo-Ausstellung mit ihren Bildern. Allesamt seien sie in der Kreativwerkstatt Wilhelmsdorf entstanden. Die stellvertretende Vorsitzende Heide Staiger erläuterte, damit knüpfe der Kunstverein an seine Zusammenarbeit mit der Kreativwerkstatt Rosenharz der Diakonie Pfingstweid in Tettnang an. Seinerzeit begeisterten die Arbeiten der beeinträchtigten Künstler das Markdorfer Publikum. Und die "Na-und!"-Ausstellung der Rosenharzer Kreativwerkstatt habe sich als Verkaufserfolg niedergeschlagen. Dafür hätten sich die Künstler mit einer Geldspende an den Verein bedankt.

Bereits im Januar stellen Wolfgang Scherer und Reinhard Scherer in der Stadtgalerie aus. Das Brüderpaar zeigt Radierungen, Stahlplastik und Wandarbeiten. Wolfgang Scherer lebt in Wangen im Allgäu und besticht mit seinen großformatigen Radierungen in ihrer Mehrschichttechnik. Reinhard Scherer, zuletzt auf der ART Karlsruhe und in Heidelberg zu sehen, schweißt Stahlskulpturen, die trotz ihrer mitunter monumentalen Dimensionen dennnoch leicht anmuten, wie Johanna Bischofberger formulierte.

Mit Manfred Scharpf, einem ausgebildeten Kirchenmaler, kommt ein Künstler, dessen Projekte besonders faszinieren. Das kündigte die erkennbar beeindruckte Heide Staiger an. Ursprünglich sei eine Zusammenarbeit mit den beiden großen Kirchengemeinden der Stadt geplant gewesen – und in der Mauritius-Kapelle sollte ein Scharpf-Altar errichtet werden. Davon sei man wieder abgerückt. Stattdessen stellt Scharpf nun in der Stadtgalerie aus. "Altmeisterlich Gemaltes", beschrieb es Staiger, aber Bilder, die auf aktuelle Problemstellungen hinweisen – durch ihre spannungsreichen Motive.

Als beeindruckende Entdeckung bezeichnete Bernhard Oßwald den in Freiburg arbeitenden Herbert Maier. Der Maler habe sich durch eine Reihe nationaler und internationaler Ausstellung hervorgetan. In Markdorf wird er Teile seines bereits im Freiburger Museum für Neue Kunst gezeigten Aquarellprojekts zeigen: Porträts mit Bezug auf die aus der Kunstgeschichte vertrauten Menschenbilder.

Eine indirekte Reverenz an die Ursprünge der Stadtgalerie vor elf Jahren bildet die Ausstellung von Christoph Dahlhausen. Der in Bonn und Melbourne lebende Künstler arbeitet mit Licht und wird Ende 2018 nicht nur die Innenräume des ehemaligen Lampen- und Leuchtengeschäfts bespielen, sondern auch die Außenfassade der Stadtgalerie mit einbeziehen, kündigte Bernhard Oßwald an. Dass Dahlhausen nach Markdorf komme, sei auch Ergebnis der Kooperation des Kunstvereins mit dem Kunstmuseum Ahlen in Nordrhein-Westfalen. Die Mitglieder des Kunstvereins wirkten sehr zufrieden. Einzige Frage an den komplett und einstimmig wiedergewählten Vorstand war die nach weiblichen Künstlern. Oßwald wies auf die – nicht vom Kunstverein ausgerichtete – Herbstausstellung der "Markdorfer Malerinnen und Maler". Überdies kündigte er zwei Künstlerinnen für 2019 an.

Verein und Ausstellungen

Der Vorstand: Vorsitzender Bernhard Oßwald; Stellvertreterin Heide Staiger; Schriftführerin Christine Roth-Waldheuer; Kassenführerin Johanna Bischofberger; Beiräte Diana Bartosz, Kurt Dadischeck, Ingrid Friedel-Neumann, Juliane Nagy und Christiane Oßwald.

Vorsitzender Bernhard Oßwald; Stellvertreterin Heide Staiger; Schriftführerin Christine Roth-Waldheuer; Kassenführerin Johanna Bischofberger; Beiräte Diana Bartosz, Kurt Dadischeck, Ingrid Friedel-Neumann, Juliane Nagy und Christiane Oßwald. Der Verein: Aktuell hat der Kunstverein 103 Einzelmitglieder und 94 Ehepaar-Mitgliedschaften.

Aktuell hat der Kunstverein 103 Einzelmitglieder und 94 Ehepaar-Mitgliedschaften. Die Ausstellungen 2018:

19. Januar bis 9. März:Radierungen und Stahlplastiken von Wolfgang Scherer und Reinhard Scherer

23. März bis 4. Mai:Gemälde von Manfred Scharpf

11. Mai bis 8. Juni:Bilder aus der Kreativwerkstatt Wilhelmsdorf – ein "Intermezzo"

22. Juni bis 31. August:Aquarelle von Herbert Maier

14. September bis 2. November:Lichtobjekte von Christoph Dahlhausen