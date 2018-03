Markdorf Keine Essener Verhältnisse in Markdorf

Der Tafel-Laden im Stadtgraben koordiniert seinen Kundenzulauf per Excel-Tabelle: Festgelegte Einlasszeiten vermeiden Reibereien. Das habe sich bewährt, sagt der Tafel-Vorsitzende Günther Wieth.

Markdorf – Essener Verhältnisse wird es in der Markdorfer Tafel nicht geben können. Davon ist ihr Vorsitzender Günther Wieth überzeugt. Das Problem in Essen sei gewesen, dass dort die Tafel wie ein Laden funktioniert habe, sagt er. Will heißen: Die Tür wurde geöffnet und alle strömten unkoordiniert herein. Mit den bekannten Folgen: Die Essener Tafelleitung sah sich gezwungen, wegen Rangeleien und Aggressionen Asylbewerber bis auf weiteres vom Bezug auszuschließen.

Wie sein Kollege in Essen, so verzeichnet auch Wieth in Markdorf seit Jahren stark steigende Kundenzahlen, die auf das Angebot der Tafel angewiesen sind. 215 Tafelausweise für ebensoviele Haushalte sind derzeit im Umlauf, alleine 94 davon waren Neuanträge im vergangenen Jahr. Die Ausweise, mit denen man sehr günstig Lebensmittel, aber auch Kleidung, Spielzeug oder Haushaltswaren kaufen kann, werden jeweils für ein Jahr ausgestellt. Dann muss sich der Ausweisinhaber erneut prüfen lassen, bevor er den Ausweis verlängert bekommt – oder eben nicht (siehe Infokasten).

Asylbewerber von der Tafel auszuschließen halte er für einen "fatalen Fehler", sagt Wieth: "Das ist nach unserem Grundgesetz Diskriminierung." Ruppiges Verhalten von Asylbewerbern habe es auch in der Markdorfer Tafel gegeben, sagt Wieth freimütig. Der Laden im Stadtgraben ist immer donnerstags geöffnet, ab 17 Uhr bis etwa 19.30 Uhr, je nach Frequenz. Auch hier wurde immer wieder mal gedrängelt, geschubst oder eingeschüchtert. Allerdings nicht lange: Wer sich ruppig verhielt, wurde abgemahnt. Kam es wieder vor, wurde der Ausweis eingezogen. Da seien er und seine Mithelfer konsequent, sagt Wieth. Mittlerweile käme solch ein Verhalten aber kaum mehr vor. Ein wesentlicher Grund dafür ist das ausgeklügelte Ausgabesystem, das Wieth eingeführt hat: Jeder Tafelausweis hat eine Nummer und anhand der Nummern gibt es immer für 20er-Gruppen für einen bestimmten Zeitraum Einlass. Welche Nummer wann dran kommt, hängt als große Tabelle an der Wand. Das System ist rollierend: Jeder ist mal früh dran, wenn es noch alles gibt, und jeder mal gegen Ende der Ausgabe. Niemand wird benachteiligt, jeder weiß immer, wann er dran ist, auch beim nächsten Mal. Das funktioniert, sagt Wieth. Doch der Tafel-Vorsitzende betont auch, dass man nicht verallgemeinern dürfe. Es seien Ausnahmefälle. Unter seinen Helfern sind inzwischen auch eine Syrerin, die sehr gut deutsch spricht, und zwei Afghanen. Dies helfe ungemein. "Und sie sind sehr emsig, das freut mich."

Groß ist bei Wieth und seinem Team auch die Freude, oder besser die Dankbarkeit, über die Unterstützung regionaler Firmen. Allen voran Edeka, aber auch Lidl und Aldi spenden seit langem und kontinuierlich Lebensmittel, die aussortiert werden. Rund 2,5 Tonnen Waren werden pro Woche von fünf zweiköpfigen Fahrerteams mit den Kühlfahrzeugen der Tafel in den Märkten der Region abgeholt. Auch die Tüten-Aktionen der Neukauf-Sulger-Märkte – deren Kunden können von den Mitarbeitern abgefüllte Tüten zu fünf oder zehn Euro erwerben und an die Tafel spenden – seien stets willkommen. Erst jüngst waren ihm 250 solcher Tüten wieder überreicht worden, verpackt und gesammelt in den Märkten in Markdorf, Bermatingen, Ailingen und Fischbach. Darin finden sich meist auch länger haltbare Produkte wie Suppen, Konserven oder Teigwaren, berichtet der Ailinger Edeka-Marktleiter Nils Bonneval. "Auch die können wir sehr gut brauchen", sagt Wieth. "Alle Mitarbeiter in allen Abteilungen", ergänzt Melanie Kerler-Otterburg, Marktleiterin in der Mangoldstraße, "helfen beim Packen der Tüten mit". Alle neun Neukauf-Sulger-Märkte in der Region engagieren sich für die Tafel. Doch nicht nur sie sehen die Not im Alltag, die keineswegs nur Asylbewerber und Arbeitslose betrifft. Altersarmut gibt es zunehmend auch in der Region, und nicht jeder traut sich, in den Tafelladen zu gehen. Vielleicht, überlegt Wieth, werde man eines Tages auch einen Bringservice einrichten müssen.

Eine aktuelle Statistik der Markdorfer Tafel