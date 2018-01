Markdorf Kein stationärer Blitzer für Hepbach

Der Landkreis setzt Investitionen für 2018 aus, im Haushaltsplan sind keine Mittel für Radaranlagen vorgesehen. Aus dem Landratsamt kommt außerdem auch eine Absage an eine Ampel-Kontaktschleife für die Leimbacher Kreuzung an der B 33. Dafür gebe es keinen Bedarf, heißt es.

Markdorf – Nahezu nur gute Neuigkeiten, bis auf eine Ausnahme, hatten Ortsvorsteher Hubert Roth und Bürgermeister Georg Riedmann beim traditionellen Rehessen im Hepbacher Landgasthaus Linde zu vermelden (wir berichteten gestern). So nehme die Spielplatzplanung im Hepbacher Neubaugebiet Steigstraße langsam Formen an. Beim Spielplatz Tobelhölzle werden die Eltern in die Planung miteinbezogen und auch deren Ideen, im Rahmen des Möglichen, aufgenommen, hieß es beim Riedheimer Neujahrstreff in der Linde. Menschen mit Sehbehinderungen dürfen sich außerdem über eine Ampelanlage in Leimbach freuen, die mit einem vibrierenden Akustiksignal ausgestattet ist und die bisherige Ampel ersetzen wird. Ebenfalls neu ist der Zaun im Bereich des Feuerwehrgerätehauses. "Der alte Zaun wurde gänzlich abgebaut und durch einen neuen ersetzt", so Ortsvorsteher Hubert Roth.

Zum Thema Radwege hatte Bürgermeister Georg Riedmann Neuigkeiten. Der Radweg zwischen Bergheim und Riedheim sei ausgebessert worden, zumindest was die Schlaglöcher betreffe. Mehr sei zu diesem Zeitpunkt nicht drin, da die Grundstücke in Privatbesitz seien. Trotz allem behalte man diesen Bereich im Auge und ginge in Grundstücksverhandlungen, sobald sich diese ergeben würden, versprach Riedmann. Beim geduldeten Radweg zwischen Leimbach und der Muldenbachstraße konnte eine Einigung mit dem privaten Grundstücksbesitzer erzielt werden. So sei der kurvige Radweg nun so angelegt worden, dass der Kurvenbereich entschärft wurde.

Damit die Besucher von Veranstaltungen in der Leimbacher Mehrzweckhalle künftig bequemer sitzen können, wurden neue Tische und gepolsterte Stühle angeschafft. "Wenn die genauso lange halten wie die bisherigen Stühle, haben wir die nächsten 40 Jahre wieder Ruhe", scherzte Ortsvorsteher Roth.

Für bundesweites Aufsehen hatte der falsche "Blitzer" in Hepbach gesorgt. Ob nun tatsächlich das von einigen Hepbacher Einwohnern geforderte stationäre Radargerät für Hepbach komme, sei noch nicht sicher. Der Antrag, der durch die Markdorfer Stadtverwaltung an das Landratsamt in Friedrichshafen gestellt wurde, sei noch in der Entscheidungsphase, erläuterte Roth. Erfreut sei man in der Ortsverwaltung, dass die Bushaltestelle in Stadel nun doch von der Stadt befestigt wurde, ebenso sei die Beleuchtung bereits bestellt und werde in naher Zukunft im Bushaltestellenbereich aufgestellt, versprach Hubert Roth.

Ärgerlich zeigten sich Roth und Riedmann über die Ampelsituation in Leimbach. Mit Nachdruck sei man schon einige Male beim Landratsamt vorstellig geworden, um dort zu vermitteln, da es nicht selten geschehe, dass Autofahrer, die von der Seitenstraße in die Bundesstraße einmünden wollen, bei starkem B-33-Verkehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssten, um in die Bundesstraße einfahren zu können. Laut Rückmeldung des Landratamtes hätten Messungen ergeben, dass es in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf gebe und der Wunsch der Stadtverwaltung Markdorf, eine Ampelkontaktschleife zu installieren, deshalb nicht umgesetzt werde. "Ich bin diesbezüglich verärgert und habe bereits ein erneutes Schreiben aufgesetzt, in dem ich unseren Wunsch weiterhin mit Nachdruck verfolge", informierte Bürgermeister Riedmann.

Zum Personalbereich in der Ortsverwaltung informierte Roth über neue Mitarbeiter. Als neuer Hallenwart der Mehrzweckhalle habe Joszef Denis seinen Dienst angetreten. Als Schulhausmeister mache Andreas Freitag seinen Job bereits sehr gut, lobte Roth. Als Nachfolger von Bernd Brielmayer wurde Florian Jehle zum neuen Riedheimer Feuerwehr-Abteilungskommandanten ernannt. Als stellvertretender Abteilungskommandant sei nun Andreas Knödler im Amt.

"Ich freue mich aufrichtig, dass wir so ein lebendiger Ortsteil sind, wo noch Traditionen gepflegt werden, die Vereine sehr gut miteinander können und das Zusammenleben einfach vorbildlich ist", lobte Bürgermeister Georg Riedmann.

Weshalb es keinen Blitzer für Hepbach gibt

Beim Rehessen am Freitagabend, dem Neujahrstreff für den Teilort Riedheim in der Hepbacher Linde, hatte sich Ortsvorsteher Hubert Roth noch gedämpft zuversichtlich geäußert. Über den Antrag der Stadt auf Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage an der B-33-Ortsdurchfahrt in Hepbach sei noch nicht entschieden worden, so Roth. Der Antrag befinde sich beim Landratsamt noch in der Entscheidungsphase. Dies trifft allerdings nicht zu. Wie der SÜDKURIER bereits mehrfach berichtet hatte, wurden in den Haushaltsplan 2018 des Landkreises keine Mittel für stationäre Radargeräte aufgenommen. Dies hatte der Kreistag entschieden. Ursprünglich anvisierte Investitionen in Höhe von 400 000 Euro konnten auf diese Weise eingespart werden. In 2016 hatte der Kreis noch acht neue Radaranlagen angeschafft. Auch aufgrund dieser Großinvestition wurde nun für das Jahr 2018 keine dringende Notwendigkeit mehr gesehen. "Wir werden in diesem Jahr keine Investitionen vornehmen und deswegen gibt es auch keine Planungen", sagt Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz zum Thema "Blitzer" in Hepbach. Der Landkreis werde in Hepbach dafür öfter den semistationären "Blitzer" aufstellen. (gup)