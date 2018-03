Markdorf Kein schöner Ausflug: Zugfahrt ohne Ticket endet im Debakel

Ein Ehepaar fährt mit ihrer Enkelin mit dem Zug nach Engen. Am Fahrtkartenautomat am Haltepunkt in Markdorf kann das Mädchen keine Fahrkarte kaufen: Er ist defekt. Sie ruft die Servicenummer an, meldet den Schaden. Dann steigt sie ein, ohne Fahrkarte. Später wird ihr das zum Verhängnis

Dabei möchte das Ehepaar eigentlich ihrer Enkelin etwas Besonderes zu Weihnachten schenken. Das Mädchen wünscht sich einen Besuch des Engener Weihnachtsmarktes mit anschließendem Essen. Gleich zu Anfang ein Problem: Der Automat am Haltepunkt in der Gehrenbergstadt ist defekt. Die 20-Jährige ruft bei der Servicenummer an, die sich auf der Anlage befindet. Sie meldet den Defekt und steigt in den Zug. Großmutter Anita Bühler benötigt keine Fahrkarte: Sie hat einen Ausweis für Schwerbehinderte. Ihr Mann kann als Begleitung ohne Fahrschein mitfahren.

Am Bahnhof in Radolfzell müssen die Drei in den Seehas umsteigen. "Vor dem Automaten standen zu viele Menschen, als dass ein Fahrkartenkauf noch vor Einfahrt des Zuges möglich gewesen wäre", erklärt Anita Bühler. Sechs Minuten hätten sie zum Umsteigen gehabt. So steigen sie ein. Es kommt, was kommen muss: Ein Mitarbeiter bemerkt das fehlende Ticket. Seine Kollegin reagiert ungehalten. "Wir haben uns geschämt, so wie sie mit uns umgegangen ist", sagt Großvater Engelbert Bühler. Die Mitarbeiterin habe sich entsprechend der Richtlinien verhalten, sagt die Sprecherin der Seehas-Betriebsgesellschaft, Franziska Heisler: "Der Kundin standen vor Fahrtantritt Möglichkeiten zum Fahrscheinkauf zur Verfügung: diverse Automaten, personenbedienter Verkauf und per Handyticket."

Das Ehepaar beschwert sich bei den Schweizerischen Bundesbahnen (Seehas-Betreiber) und erhält eine Kulanz: Die Fahrpreisnacherhebung von 60 Euro muss nicht am 12. Dezember, gezahlt werden, sondern bis zum 21. Dezember. Drei Tage vor Fristende bezahlt das Ehepaar die Strafe. Zwei Mahnungen folgen. Scheinbar hätten sich Überweisung und Zahlungserinnerung überschritten, vermutet Franziska Heisler. Sie bedaure es sehr, dass der Kundin dadurch ein Nachteil entstanden ist, aber der lasse sich aufgrund einer Vielzahl von Fahrpreisnacherhebungen nicht immer vermeiden.