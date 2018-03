Markdorf Kein Zugverkehr zwischen Markdorf und Friedrichshafen: Reisende müssen auf Bus umsteigen

Pendler verärgern die Wartezeiten am Bahnhof in Markdorf. Noch bis Donnerstag dauern die Bauarbeiten an. Dann endet auch der Schienenersatzverkehr

Ein Zug mit vier Waggons aus Richtung Radolfzell hält am Bahnhof in Markdorf. Normalerweise würde die Bahn bis Friedrichshafen weiterfahren. Das ist seit Montag nicht mehr möglich: Wegen Bauarbeiten zwischen dem Häfler Stadtbahnhof und Markdorf ist die Zugstrecke voll gesperrt. Zwischen diesen Haltepunkten fährt Schienenersatzverkehr (SEV). Die dadurch entstehenden Wartezeiten, verärgert vor allem Pendler.

So wie Michael Makarov. Er ist von Beruf Softwareentwickler. Um zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen, fährt er täglich von Radolfzell über Markdorf nach Biberach am Riß. "Für die Strecke benötige ich normalerweise ungefähr eine Stunde und 20 Minuten. Durch die Bauarbeiten kommt eine ganze Stunde dazu, also bin ich über zwei Stunden unterwegs", sagt er. Im Vorfeld habe er nicht von dem SEV erfahren. "Jedoch, hätte ich es gewusst, hätte ich mich dementsprechend darauf eingestellt", sagt Makarov. "Jetzt ist es natürlich schlecht: Ich muss warten und das kostet mich kostbare Zeit."

Die Bauarbeiten betreffen den Neubau einer Eisenbahnüberführung zwischen Friedrichshafen-Manzell und Markdorf, genauer: Der Eichenmühleweg in Friedrichshafen-Fischbach verläuft über die Bahnstrecke. Genau an diesem Punkt finden umfangreiche Arbeiten zum Einbau zweier Gleishilfsbrücken statt. Dadurch muss die Strecke der Bodensee-Gürtelbahn zwischen Friedrichshafen und dem Haltepunkt in der Gehrenbergstadt gesperrt werden. Die Arbeiten stehen im engen Zusammenhang mit dem Bau der B 31 zwischen Immenstaad und Friedrichshafen und dauern seit Montag, 26. März, bis Donnerstag, 29. März, 18 Uhr an.

Pendler können zumindest in einer Hinsicht aufatmen: Der Zeitplan werde auch nicht verlängert, teilt ein Bahnsprecher auf Anfrage des SÜDKURIER mit. "Der Plan ist so gemacht, dass wir immer einen Puffer haben, falls mal eine Maschine ausfällt.", erklärt er. Auch zu später Stunde sind die Bauarbeiten im vollem Gange: Die Projektgesellschaft Deges teilt in einer Pressemitteilung mit, dass Nachtarbeit an der Baustelle erforderlich wird. Dadurch seien eventuelle Lichtemissionen und Lärm im Umfeld der Baustelle möglich.

"Wir möchten die Nachtarbeiten möglichst schnell beenden", sagt der Bahnsprecher. "Die Maschinen erfüllen zwar die technischen Anforderungen was die erlaubte Schallemission angeht. Laut sind sie dennoch." Auch hier habe er die Reisenden im Blick: "Ohne die Aktionen zu später Stunde würden sich die Bauarbeiten unnötig verlängern." Doch auch an die Anwohner hat er eine gute Nachricht: "Die neu verlegten Gleise haben eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahre." So schnell müsse an dieser Stelle also nicht mehr gebaut werden, sagt der Bahnsprecher.