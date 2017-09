Markdorf Kein Wahlkampf ohne Helfer vor Ort

Endspurt vor Bundestagswahl am Sonntag: Mitglieder der Ortsvereine machten in Markdorf Wahlkampf für ihre Parteien. Sie hängen Plakate auf, verschenken Äpfel oder Spätzle und diskutieren mit Interessierten auf dem Wochenmarkt oder an der Haustür.

Übermorgen wird gewählt. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland gehen an die Urnen, um darüber abzustimmen, wer in den nächsten Bundestag einzieht. Bereits seit Wochen kämpfen landauf, landab die Kandidaten um die Wählergunst. Sie kämpfen aber nicht allein. Denn in den Ortsverbänden und Ortsvereinen unterstützen sie die Mitglieder ihrer Partei. Sie verteilen Wahlprogramme, hängen Plakate auf, gehen von Tür zu Tür, um Unentschlossene anzusprechen, oder helfe mit, wenn Diskussionsrunden oder andere Wahlkampfveranstaltungen organisiert sein wollen. Auch in Markdorf sind Wahlkampfhelfer unterwegs. Die Mitglieder aus den vier derzeit im Bundestag vertretenen Parteien erzählen von ihren Erfahrungen.

Sein Lachen trägt. Helmut Fadens Heiterkeit ist schon von Weitem zu hören. Zusammen mit dem gleichfalls pensionierten Schulleiter- und ehedem Fraktionskollegen im Kreisrat, Gerhard Barisch, steht Faden an einem Wahlstand der Partei "Bündnis 90/Die Grünen". Beide verteilen Postkarten mit dem Konterfei des Grünen-Kandidaten Markus Böhlen darauf. Gleich gegenüber, ebenfalls am Eingang des Schlossplatzes, steht Lothar Riebsamen, Mitglied des Bundestags für die CDU, während Susanne Schwaderer, Vorsitzende der CDU Markdorf, eine Tüte mit "feinen schwäbischen Spätzle" als Wahlkampf-Geschenk zum Grünen-Stand bringt, wo Faden und Barisch Äpfel verteilen. "Die Leute sind schon interessiert, ja sogar zugewandt", fasst Faden seine Eindrücke vom Auftritt beim Wochenmarkt zusammen. Das klingt schon positiver als am Vortag, als Helmut Faden noch befürchtete, die allgemeine "Deutschland-geht's-doch-gut"-Stimmung könnte jede inhaltliche Auseinandersetzung ersticken. "Eine Oppositionspartei hat es immer schwer, Themen zu setzen. Auch im angeblich langweiligen Wahlkampf 2017", gab sich Faden unverzagt und argumentationslustig. Von Argumentationsmüdigkeit war am gestrigen Markt-Donnerstag nichts zu spüren – bei denen, die stehen am Stand blieben.Treffpunkt am Ortseingang von Riedheim, Ecke Efrizweiler Straße und Blütenweg. Auch hier hängt ein Wahlplakat, das Ortsvorsteher Hubert Roth zusammen mit seinem CDU-Parteifreund Ingo Mutter vor einigen Wochen aufgehängt hat. Lothar Riebsamen ist darauf. Und selbst wenn die Sonne den Farben schon etwas zugesetzt hat: Dem Lächeln des Kandidaten konnte sie nichts anhaben. "Man fühlt sich in gewisser Weise dazu verpflichtet", erklärt Hubert Roth, warum er sich schon seit vielen Jahren bei den Wahlkämpfen seiner Partei engagiert. Dann stehe man zusammen, unterstütze, wo es geht. Er sei eher der Mann fürs handfest Praktische, erläutert Roth. Deshalb bringe er gern Wahlplakate an. Ihm gefällt, was er bisher an Eindrücken gesammelt hat. "Zumindest bei uns hier wird der Wahlkampf nicht aggressiv geführt." Ganz wichtig: "Niemand wird diffamiert." Auch er habe schon Spätzle verteilt. Wen die CDU-Argumente nicht interessiert, "der geht ja einfach weiter", sagt Roth. Das findet er in Ordnung.Durchaus selbstkritisch zeigt sich Gerhard Behrendt. Er unterstützt die FDP. Vor 40 Jahren, Ende der 70er, kandidierte er selbst. Sein Ziel war ein Sitz im Europäischen Parlament. Daraus sei leider nichts geworden, bedauert Behrendt – mit einem strahlenden Lächeln. Heute, nach langem und erfolgreichem Berufsleben, setzt er sich immer noch für die Liberalen ein, "in einem Kreis sehr engagierter Mitstreiter". Seine Eindrücke vom Auftritt beim Wochenmarkt: "Die Menschen sind manchmal skeptisch, einige kritisch, viele aber sehr interessiert." Mitunter werde gezielt nachgehakt bei den Sachthemen – insbesondere beim Umgang mit Geflüchteten, Asylsuchenden, Wirtschaftimmigranten. Und bisweilen "wollen die Leute sich auch einfach nur aussprechen", erzählt Behrendt.Es ist durchaus nicht der erste Wahlkampf, bei dem Uwe Achilles, SPD-Fraktionssprecher im Markdorfer Gemeinderat, seine Partei unterstützt hat. Zuletzt wurde Achilles im Bodenseekreis neben Dieter Stauber, dem SPD-Kandidaten für den Stuttgarter Landtag, als Ersatzkandidaten nominiert. Uwe Achilles' Engagement für die Sozialdemokraten reicht aber viel weiter zurück. Bereits Ende der 70er unterstützte er seine Partei bei Wahlen im heimischen Herrenberg. "Zum Beispiel mit Leserbriefaktionen zur Bundestagswahl 1980", erinnert sich Achilles. Er macht keinen Hehl daraus, dass ihm das moderne Wahlkämpfen in den sozialen Netzwerken eher fremd ist. Lieber greift er auf die bewährten Formen zurück: das Aufhängen von Wahlplakaten, das Verteilen von Handzetteln, von Prospekten, von kleinen Geschenken – zusammen mit den Mitstreitern im überschaubaren Wahlkampfteam des SPD-Ortsvereins. "Ich schätze den persönlichen Kontakt", erklärt Achilles. Deshalb steht er gern am SPD-Info-Stand am Markttag oder beteiligt sich, wenn es von Tür zu Tür geht.