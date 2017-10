Markdorf Kein Erbarmen für den Badener

Öczan Cosar begeistert mit seinem neuem Programm "Du hat dich voll verändert" im Theaterstadel in Markdorf.

"Baden!" rief der Mann. "Baden!!" rief er noch einmal. Das hätte er nicht tun sollen. Denn fortan war der ältere Herr in einer der hinteren Reihen des Publikums Objekt des Spotts von Öczan Cosar. "Baden!!!" wiederholte Cozar mit bös-verbissenem Gesichtsausdruck. Und weils so schön war: gleich noch zwei gebellte "Baden!" hinterher. Aber das war dann immer noch erst der Anfang. Ein "Baden!"-Rufer im Affen-Gehege, Sich-Aufspreizen, Auf-die Brust-Trommeln, Revier-Markieren, Männchengehabe in allen Registern – dargestellt in knappester Pantomime. Außerdem noch etliche Seitenhiebe. Immer wenn eine der von Öczan Cosar gespielten Rollen unsympathisch oder einfältig erscheint – der dumpfe, Anabolika-durchschwängerte Bodybuilder zum Beispiel, automatenhaft presst er sein "Baden" hervor. Bis es Cosar dann selber fast zuviel wird. "Ich hab schon überlegt", gesteht er, ob ihn das verletzen könnte", gemeint sei der Baden!-Rufer, der ja nur sicherstellen wollte, dass das Stadel nicht in Württemberg liegt. "Aber dann hab ich mich doch dafür entscheiden – weil alle lachen."

Lachen, das taten die Zuschauer tatsächlich. Sie taten es heftig. Und sie taten es oft. Nicht immer alle, Öczan Cosars Scherze über die bei den Hochzeiten in türkischen Familien gespielte Musik war eher etwas für die Insider. Von denen es etliche gab im Theaterstadel. Seine Darstellung junger Männer vor dem gestrengen Türsteher eines angesagten Clubs rief dann wieder geschlossene Heiterkeit hervor. Obgleich Cosars junge Männer allesamt türkischer Herkunft waren und sich ebenso aggressiv wie ängstlich verhielten.

Gleichwie, nach macht ihm das so schnell niemand. Ob der selbsterklärte Comedian Öczan Cosar die triumphierende Freude seiner Mutter über seinen Anzug-Job darstellt oder den aufgeblasenen Besserwisser am Spielautomaten in der Döner-Bude, ob er den schwäbelnden Tanzlehrer beim Cha-Cha-Cha mimt oder den fluchenden Bäckergesellen beim Brezel-Legen – Cosar fasst stets den Kern seiner Figuren. Das macht sein Programm so lebendig, so vielseitig, so vielschichtig – so realitätsnah. Und als Extra-Leckerbissen gibts dann noch Cosars fabelhafte Breakdance-Ballett-Einlagen. Ein Programm, in dem man baden möchte!