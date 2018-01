Markdorf Katharina Mock: "Die Arbeit mit Kühen macht mir Spaß"

Auf einen Kaffee mit... Katharina Mock vom Markdorfer Stüblehof. Die 14-jährige Schülerin ist als Jungzüchterin aktiv und verbucht einige Erfolge.

Katharina, seit wie vielen Jahren und in welchem Bereich bist Du als Jungzüchterin aktiv und was ist das Besondere daran?

Es macht mir einfach Spaß, mit Kühen zu arbeiten. Zum ersten Mal war ich 2008 beim Jungzüchtertag der Rinderunion Baden-Württemberg in Bad Waldsee dabei. Insgesamt habe ich acht Mal mitgemacht – ein Mal mit Braunvieh, danach immer mit Holsteins. Es gibt rot-weiß gefleckte und schwarz-weiß gefleckte Holsteins.

Welches ist Dein Lieblingsrind und warum?

Ich habe ein Rind und zwei Kühe. Das sind Ezna, das Rind, sowie die Kühe Kamilla, eine Jersey-Kuh von der Insel Jersey, und Rosemarie, eine Holstein. Da habe ich keine Favoriten.

Wer kann Jungzüchter/Jungzüchterin werden, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?

Das kann eigentlich jeder werden, der sich für Kühe interessiert. Auch wenn man keinen Betrieb hat, kann man Jungzüchter werden und von einem Bauern ein Tier beim jeweiligen Wettbewerb vorstellen.

Was muss man als Jungzüchter/Jungzüchterin beispielsweise lernen?

Das Rind soll bei Wettbewerben bestmöglich vorgestellt werden. Man muss die Abstammung, also den Vater und die Mutter kennen. Ich muss mich auch mit der Fütterung und Tierhaltung auskennen. Das Rind wird zum Beispiel mehrfach gewaschen, damit das Fell glänzt und es wird geschoren. Die Beinstellung muss mit dem Tier geübt werden und dass es den Kopf nach oben hält, wenn der Preisrichter kommt. Das Tier soll bei den Wettbewerben bestmöglich zur Geltung kommen.

Geschätzt wie viele Stunden pro Woche gehst Du Deinen Aufgaben als Jungzüchterin nach?

Vor den Wettbewerben ist natürlich mehr zu tun, als unterm Jahr. Da kümmert man sich um alle Tiere, nicht nur um die, die zu Wettbewerben mitkommen.

Die Aktivitäten als Jungzüchterin sind wahrscheinlich auch mal anstrengend?

(lacht) Beim Einüben mit den Tieren ist es schon manchmal anstrengend, wenn die sich nicht so benehmen, wie man's gerne hätte. Manchmal haben die Tiere auch keine Lust, bei den Übungen mitzumachen.

Welche Hobbys hast Du und bleibt noch Zeit für Treffen mit Freundinnen?

Ich spiele Posaune in der Jugendkapelle Markdorf und bin bei den Ministranten. Für Treffen mit Freundinnen bleibt auch genug Zeit.

Es gibt einen Jungzüchterclub Bodensee-Oberschwaben. Was wird dort besprochen?

Wir gehen beispielsweise zu Züchter-Schauen und zu Auktionen. Es geht oft um fachliche Dinge. Wir besuchen andere Betriebe und es gibt auch Freizeitaktivitäten.

Während des Markdorfer Neujahrsempfangs solltest Du von Bürgermeister Georg Riedmann geehrt werden. Du warst entschuldigt, weil bei einem Wettbewerb in Lausanne. Worum ging es dort?

In Lausanne ist jährlich die größte und bedeutendste Ausstellung in Europa. Ich und mein Vater waren mit drei Kühen dort. Da ging es um die Schönheit der Kühe. Schönheit heißt, das Aussehen der Kühe wird im Wettbewerb beurteilt. Die Tiere sollen natürlich und ausbalanciert sein. Sie sollen sich korrekt auf ihren schönen Beinen bewegen. Am meisten Gewicht bei der Bewertung hat das Euter einer Kuh. Das ist ja auch im Alltag so. Da wird die Milch gemacht!

Welche Platzierungen und Titel hast Du errungen – nenne Beispiele.

Das war zuletzt Anfang September 2017 in Bad Waldsee beim Jungzüchtertag der Rinderunion Baden-Württemberg. Da wurde ich Siegerin Intermediate in der Altersgruppe zwölf bis 15 Jahren. 2009 und 2010 habe ich am selben Wettbewerb gewonnen, in der Altersklasse Minis der Vier- bis Siebenjährigen sowie in der Altersklasse Junioren der bis Elfjährigen.

An wie vielen Wettbewerben wirst Du 2018 noch teilnehmen?

Anfang März gehe ich nach Ilshofen bei Schwäbisch Hall zur Schau der Rinderunion Baden-Württemberg. Dort ist es ähnlich wie in Lausanne. Und Anfang September werde ich wieder in Bad Waldsee sein, beim Jungzüchtertag der Rinderunion Baden-Württemberg.

Zur Person

Katharina Mock wurde am 23. Juli 2003 im Klinikum Friedrichshafen geboren. Sie besucht die neunte Klasse der Realschule am Bildungszentrum Markdorf. Katharina Mock mag Musik, spielt Posaune in der Jugendkapelle Markdorf und ist Ministrantin. (gan)