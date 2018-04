Markdorf Kaffeegespräch mit Heilpädagogin Ulrike Merkel: "Eltern brauchen Orientierung und Halt"

In der Reihe "Auf einen Kaffee mit..." spricht die Heilpädagogin Ulrike Merkel über Erziehung und die Arbeit mit Eltern und Kindern.

Frau Merkel, wir haben uns im Rahmen eines "Kess Erziehen"-Kurses kennen gelernt. Wie sind Sie dazu gekommen, diese Kurse zu geben?

Zum einen habe ich nach 16 Jahren Arbeit als Heilpädagogin in Kindergärten gemerkt, dass ich noch etwas anderes brauche. Zum anderen habe ich durch die Arbeit im Kindergarten, aber auch durch Beobachtungen unterwegs, beim Einkaufen, in der Gemeinde festgestellt, dass viele Eltern hilflos sind und immer hilfloser werden. Es fehlt an Halt und Orientierung, auch wenn viele das nicht zugeben wollen oder können. Eltern wissen oft nicht, wie sie mit bestimmten Situationen in der Erziehung ihres Kindes umgehen sollen. Darum habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich wollte schon immer gerne Erziehungskurse geben und habe auch etwas gesucht, um mich weiterzuentwickeln. Und das Konzept der "Kess Erziehen"- Kurse hat so gut zu meinem eigenen Leben und Einstellungen gepasst.

Wie läuft die Ausbildung zur Kursleiterin ab?

Ich durfte selbst einen Kurs mit allen Inhalten absolvieren und nebenher alles zum Aufbau der Kurse, das Handbuch, die Entstehung und Hintergründe lernen. Drei Wochenenden habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt und kann nun seit zwei Jahren Kurse als zertifizierte Kursleiterin anbieten. Ich biete meine Kurse freiberuflich bisher meist zweimal im Winterhalbjahr an. Das sind je Kurs fünf Termine, acht bis zehn Erwachsene ist eine gute Kursgröße. Das Schöne ist, dass ich selbst auch von jedem Kurs etwas mitnehme.

Was genau fällt denn Ihrer Meinung nach den Eltern heute so schwer?

Eltern fehlt oftmals die Orientierung. Die Medien verunsichern unheimlich. Dazu kommt der Trend, Kinder möglichst viel abzugeben. Wenn man dabei unsicher in der eigenen Erziehung ist, denkt man, die Erziehung übernimmt die Einrichtung. Das stimmt aber nicht. Viele sind verunsichert durch "Angstmacherei", so viel ist behaftet mit "da könnte etwas passieren". Diese Überempfindlichkeit der Gefahren macht Angst und verunsichert.

Wie können die Kurse dabei helfen?

Eltern sollen lernen, (wieder) Freude an den Kindern und der Erziehung zu haben. Durch ein paar ganz einfache Dinge kann man viel Wirkung erzielen. Es geht eigentlich um nichts Neues, der Mensch ist nicht anders geworden. Wir müssen uns einfach darauf besinnen, warum wir erziehen. Die Beziehung zum Kind steht klar im Vordergrund. Es freut mich jedes Mal wieder, wenn Eltern schon während oder nach dem Kurs über positive Erfahrungen berichten. Es gibt für Eltern nicht viele Möglichkeiten, sich in Erziehung schulen zu lassen und die Literatur dazu ist hingegen viel zu viel. Ich freue mich unglaublich, wenn Eltern die Erfahrung machen, dass sie etwas verändern können und der Kurs ihnen hilft. Das motiviert mich, weiter zu machen.

Sie arbeiten zudem als Heilpädagogin in Kindergärten. War das schon immer ihr Berufswunsch?

Nein, ich habe lange nicht gewusst, was mein Beruf ist. Zuerst habe ich Hauswirtschafterin auf dem Hof meiner Eltern gelernt. Da zumindest war schnell für mich klar, das möchte ich nicht dauerhaft. Dann ging ich auf die Erzieherschule, aber auch als Erzieherin habe ich gespürt: das muss noch weitergehen. Der Beruf Heilpädagogin passt ideal zu meinem Menschenbild und meinem christlichen Glauben. Aber erst durch die Arbeit im Fachdienst, der mich an Kindergärten vermittelt, und meine eigenen Kinder habe ich gemerkt, dass das wirklich mein Beruf ist und ich darin eine Gabe habe.

Was genau würden Sie als Ihre Gabe bezeichnen?

Ich bin sehr feinfühlig und kann sehen und spüren, was gerade mit dem Kind los ist. Kleine Nuancen zu erkennen ist in meiner Arbeit enorm wertvoll. Ich kann sehr gut eine Beziehung zu Kindern aufbauen, sie ermutigen und unterstützen. Das ist einfach etwas, das in mir liegt. Als Gabe habe ich es aber erst später entdeckt. Es ist toll zu merken, wie mir das im Beruf hilft.

Und was beinhaltet nun Ihre Arbeit im Kindergarten?

Ich begleite Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder Behinderung zur Integration in den Kindergarten-Alltag. Die Eltern stellen auf Anraten der Erzieher einen Antrag beim Sozialamt. Wenn dieser genehmigt ist sucht der Träger eine Person, die das Kind begleitet. Beim Fachdienst Teilhabe der Stiftung Liebenau bin ich freiberuflich auf Honorarbasis tätig. Ich helfe den Kindern im Alltag, gebe Hilfestellung z.B. beim Anziehen, Toilettengang, Frühstück. Aber auch beim Umgang mit Wut, in Konfliktsituationen oder im Spiel mit anderen Kindern gebe ich Unterstützung. Kinder, die diese Begleitung bekommen haben großes Glück, es passiert so viel in der Entwicklung. Darum macht es mir auch so viel Spaß.

Gefällt Ihnen die Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen besser?

Ich merke langsam, dass ich aus den Kinderschuhen herauswachse. Gerne arbeite ich mit Erwachsenen zusammen. Doch die gute Mischung als Heilpädagogin im Kindergarten zu arbeiten und abends Kess-Kurse für die Eltern durchzuführen ist klasse.

Wie zufrieden sind Sie selbst mit der Erziehung Ihrer vier Kinder?

Ich sehe, dass meine nun erwachsenen Kinder sehr gut und selbstständig zurecht kommen im Leben mit all seinen Herausforderungen. Sie stehen im Leben und ich erlebe sie im Umgang mit ihren Mitmenschen. Dabei bin ich sehr zufrieden und entdeckte, was mein Mann und ich in der Erziehung Gutes getan haben. Natürlich gibt es einiges, was ich heute anders machen würde, wo es mir gutgetan hätte, mehr zu wissen. Im Nachhinein würde ich mir mehr Zeit nehmen zum Staunen und Innehalten. Die besonderen Momente machen das Leben aus, alles andere wie zum Beispiel gute Noten spielen eine untergeordnete Rolle – die Beziehung macht es aus. Ich schreibe mir auch heute noch Momente auf, die besonders sind in meinen Beziehungen zu meinen Kindern. Dabei denke ich auch immer an Gott, der mir diese Momente geschenkt hat.

In diesem Fall wurden also christlicherzogen?

Ja, Gebet und Gottesdienst haben schon immer eine Rolle gespielt. Aber so richtig habe ich zum Glauben erst mit 40 gefunden. Seitdem ist mein Leben noch viel reicher geworden. Zu wissen, dass Gott mit mir meinen Weg geht hilft enorm. Denn Gott stillt mit seinem Wort die sozialen Grundbedürfnisse des Menschen nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Dazugehörigkeit. Darum geht es schlussendlich in allen Beziehungen.

Kommen Sie auch einmal an Ihre Grenzen?

Natürlich, ich bin ja nicht perfekt (lacht). Das ist auch für mich ein großer Lernprozess, damit umzugehen, dass auch ich nicht auf alles eine Antwort habe. Ich muss annehmen, dass auch ich hinfalle und stolpere.

Was würden Sie zum Schluss als das Schönste an Ihrer Arbeit beschreiben?

Zu erkennen und zu erleben, dass ein Mensch ein Stück weiterkommt, egal ob Kind, Eltern, Erwachsener. Jeder ist auf seinem Weg, das Leben muss gemeistert werden.

