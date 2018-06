Markdorf Junge Markdorfer diskutieren während Beachvolleyballturnier über Jugendraum und weitere Ideen

Zwölf Mannschaften haben beim fünften Beachvolleyballturnier der Umweltgruppe teilgenommen. Die Frage, was Jugendlichen fehlt, spielt bei Gesprächen am Rande der Partien mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist heute: Was kann wie angepackt werden?

"Mit dem Turnier wollen wir herausfinden, was die jungen Menschen in Markdorf bewegt." Das erklärte Joachim Mutschler, Vorsitzender der Umweltgruppe, als diese vor drei Jahren ihr zweites Beachvolleyballturnier veranstaltete. Mittlerweile, viele Aufschläge und Spiele später, ist dank der Arbeitsgruppe "Jugendarbeit" und des Markdorfer Jugendreferats ein recht deutliches Bild entstanden. Heute sagt Mutschler: "Wir wollen nicht mehr aufzählen, was fehlt, sondern endlich zeigen, woran wir arbeiten und was wir zusammen mit der Jugend bewegen. Denn jetzt tut sich was."

Konkreter Anlass, nun die Ärmel hochzukrempeln, ist der von Georg Riedmann am Mittwochabend in öffentlicher Gemeinderatssitzung ins Spiel geworfene Ball, der Jugend einen Raum im ehemaligen Volkshochschul-Gebäude zur Verfügung zu stellen. "Wie könnte nun ein Konzept dazu aussehen?", spielt Joachim Mutschler diesen Ball am Rande der Volleyballfelder in lockerer Gesprächsrunde an die Jugendlichen weiter.

Engagement auch für Jugendliche von morgen

"Man braucht für so ein Vorhaben zunächst einmal Spielregeln." Dieser Ansicht ist der 18-jährige Manuel Viellieber. Dabei denke er an so etwas wie einen Katalog, in dem genau definiert sei, was für so einen neuen Jugendraum erlaubt sei und was nicht – bestimmte Altersgruppen etwa, oder Öffnungszeiten. "Vor allem braucht man jemanden, der nach dem Rechten schaut", sagt Viellieber. Die Frage sei: "Wie mach ich's, damit's nicht kaputt gemacht wird?" Dafür benötige es Ehrenamtliche und Engagement. Viellieber selbst würde sich hier gerne einbringen. "Zunächst sollten wir die Räumlichkeiten anschauen und uns dann mit dem Bürgermeister besprechen", sagt Bijan Khosravi-Farid. Er selbst sehe sich dabei weniger als Nutznießer, da er die Schule abgeschlossen hat und sich nun neu orientieren müsse. Der 18-Jährige würde es aber gerne für die nachrückende Generation tun.

Überhaupt scheint das Thema "Jugend in Selbstverwaltung" in Markdorf immer mehr in den Vordergrund zu rücken."Ich könnte mir in der Schule eine Politische-Beteiligungs-AG gut vorstellen", sagt Manuel Viellieber. Das wäre seiner Ansicht nach ein Ansatz, um Jugendliche auch in den Gemeinderat zu bringen. "Es muss sich aber um wirkliche Beteiligung handeln, dass man auch was zu sagen hat und stimmberechtigt ist."

Wunsch nach Platz im Freien

Für Kira Priebe wäre auch Raum im Freien wünschenswert. "Ich denke da an einen Platz, wo man mit Freunden grillen und chillen kann", sagt die 19-Jährige. Die Skateranlage erachte sie da nicht als besonders geeignet. "Dort ist es am Abend zu abgelegen, zu dunkel und zu schmuddelig", sagt sie. Kein Platz, an dem sich Mädchen gerne aufhalten möchten.

Neugestaltung des Skaterplatzes als Anfang

Für Jan Münzer vom Markdorfer Jugendreferat zeigt sich bei den Anstößen der Jugendlichen deutlich: Es ist Zeit zu handeln. "Die Ergebnisse der Jugendbefragung sind für mich ein Auftrag", sagt der Jugendreferent. Es gebe viel zu tun. Mit der Neugestaltung des Skaterplatzes sei schon einmal ein guter Anfang gemacht. Aber auch da ließe sich noch einiges optimieren. Die Ideen sind da und der Wille der Jugendlichen, sich aktiv zu beteiligen, ebenfalls.

Aufbruchstimmung macht sich bemerkbar. Joachim Mutschler bläst mit seinem Horn zum Wechsel. Die nächsten Mannschaften stehen zum Aufschlag bereit.