Markdorf Jugendliche bieten entlaufenen Hund bei Ebay an

Neun Tage lang suchte Gina Fetscher aus Markdorf vergebens nach ihrer Chiara. Die Chihuahua-Hündin war am zweiten Weihnachtstag in einem unbeobachteten Moment zuhause ausgebüxt. Dann kam ein Anruf: Eine Freundin von Gina Fetscher hatte die Hündin auf der Internet-Auktionsplattform Ebay entdeckt. Jugendliche boten sie dort für 400 Euro zum Kauf an. Was dann geschah, war "wie ein Krimi", erinnert sich Gina Fetscher.

Markdorf – Nachts um 2 Uhr rief ihre Freundin an: "Ich habe deinen Hund auf Ebay gesehen", sagte sie. Gina Fetscher, die in Markdorf lebt, war sofort wach und sah auf der Internet-Auktionsplattform nach. Es stimmte: Ihre Chihuahua-Hündin Chiara, die sie seit neun Tagen vermisste, wurde für 400 Euro zum Kauf angeboten. "Ich habe da gleich angerufen, mich als Käuferin ausgegeben und mich mit der jungen Frau verabredet", sagt Fetscher. Vor dem Treffen verständigte sie die Polizei und nahm einen Bekannten mit. "Ich wollte da nicht allein hingehen, man weiß ja nie."

An der verabredeten Adresse kam eine Jugendliche auf die Straße, mit der vierjährigen Hündin auf dem Arm. Vom Fenster aus beobachtete ihr Freund die Szene auf der Straße. Mittlerweile sei klar, dass er in das Hundekidnapping verwickelt gewesen sein muss, erzählt Gina Fetscher. Seine Handynummer sei bei dem Verkaufsangebot angegeben gewesen.

Das Mädchen habe erzählt, ihr Haus sei abgebrannt, daher könne sie das Tier nicht behalten und habe auch keine Papiere mehr. "Der Hund hat gejault und geschrien vor Freude, als er mich sah", erzählt Gina Fetscher. Ihr Bekannter verständigte per Funk die Polizeibeamten in dem wartenden Streifenwagen. "Das war wie im Krimi, was da abging." Die Beamten fuhren vor, übergaben Gina Fetscher ihren Hund und stellten fest, dass ihnen die Jugendliche bereits bekannt war. Sie sei aus mehreren Pflegefamilien weggelaufen und wegen verschiedener Delikte aktenkundig. Sie habe auch gleich zugegeben, den Hund mitgenommen zu haben. Sie habe nur nicht gewusst, wohin damit. Die Beamten schickten sie zunächst nach Hause.

Gina Fetscher hat die Jugendliche angezeigt. "Sie tut mir schon Leid, aber das geht doch nicht", sagt sie. "Es gibt schließlich Tierärzte oder Tierheime, wo jeder so ein Tier abgeben kann." Sie habe sich große Sorgen um ihren Hund gemacht. "Eine Nacht allein draußen, das überlebt Chiara gar nicht, ohne Pulli oder Decke. Und dann kann immer noch der Fuchs kommen oder ein Auto."

Am Abend des zweiten Weihnachtstags hatte Gina Fetscher den Hund nach einem Spaziergang ins Haus gebracht und war noch einmal Holz holen gegangen. In der Zeit entwischte Chiara. Obwohl Fetscher gleich losging, sie zu suchen, blieb sie verschwunden.

"Sie lebt seit vier Jahren bei mir, seit sie ein Baby war, da ist sie wie ein Familienmitglied", sagt sie. Ihr kleiner Sohn habe immer wieder nach dem Hund gefragt und selbst die Katze sei unruhig und nervös im Haus herumgeschlichen. Sie selbst ließ ihr Geburtstagsfest und Silvester ausfallen – nach Feiern war ihr nicht zumute.

"So einen Fall hatten wir noch nicht", sagt Annemarie Hendricks, Vorsitzende des Tierschutzvereins Markdorf. "Seit der Einführung des Import- und Exportverbots für Hunde- und Katzenfelle gibt es hier auch keine Hundefänger mehr." Nach ihrer Erfahrung kehren die meisten Tiere von selbst wieder nach Hause zurück, nachdem sie etwa einer läufigen Hündin hinterhergelaufen sind. Auch dem Polizeipräsidium Konstanz liegen keine derartigen Anzeigen vor.

"Ein Problem kann es bei jungen Hunden geben, die sich noch nicht ausreichend an ihre neuen Besitzer und an ihr neues Zuhause gewöhnt haben", sagt Hendricks. Alte Hunde litten in Einzelfällen an Demenz und fänden nicht mehr heim. Natürlich würden auch immer wieder Tiere überfahren oder verunglückten auf andere Weise. Bei Katzen komme es öfter vor, dass sie ohne Wissen des Fahrers in einem Auto mitfahren. "Eine haben wir in Kempten wiedergefunden." In all diesen Fällen helfe es, die Tiere zu kennzeichnen und registrieren zu lassen.

Seit ihrem unfreiwilligen Ausflug trägt auch Chihuahua Chiara einen Chip. Ihre Welt ist wieder in Ordnung: Sie ist zu Hause, geht regelmäßig ihre Runden und spielt mit Gina Fetschers kleinem Sohn. "Wauwau da!", freut der sich. Nur vor Männern mit dunklen Haaren und fremden Kindern hat die kleine Hundedame neuerdings Angst. Und manchmal zittert sie ganz ohne Grund.

So können Tierhalter vorbeugen

Wer verhindern will, dass Hund oder Katze in falsche Hände geraten, sollte sie tätowieren oder chippen sowie registrieren lassen. Eine solche Kennzeichnung ermöglicht es, die Herkunft eines Tiers eindeutig zu bestimmen. Eine Tätowierung besteht aus einer Identifikationsnummer und zeigt auch dem Laien, dass das Tier ein Zuhause hat. Allerdings verblasst sie mit der Zeit. Ein Chip oder Transponder wird unter die Haut implantiert. Er enthält eine 15-stellige Nummer mit Informationen zu Herkunftsland und Chip-Produzent sowie eine Identifikationsnummer des Tiers. Für den bei Reisen mit Haustieren erforderlichen EU-Heimtierausweis muss das Tier gechippt sein.

Damit das Tier zugeordnet werden kann, sollte es bei der internationalen Zentrale für die Tierregistrierung (Ifta), beim Verein Tasso oder bei Findefix, dem Haustierregister des deutschen Tierschutzbunds, gemeldet sein.

Um zu verhindern, dass ein Tier entwischt, sollten vor allem junge Hunde und Katzen erst ins Freie gelassen werden, wenn sie sich ausreichend eingewöhnt haben. Für Spaziergänge mit Hunden empfiehlt der Tierschutzverein eine feste Leine, am besten verbunden mit einem Brustgeschirr.

Wird ein Haustier vermisst, sollten die Besitzer sich sofort bei Findefix und Tasso melden. Sie sollten Tierärzte, Tierheime, Tierschutzvereine, Polizei und Fundbüro vor Ort informieren. Es kann auch helfen, Zettel mit dem Bild des Tiers in der näheren Umgebung aufzuhängen und soziale Netzwerke zu nutzen.